Тоболяк хранил в гараже 18,5 килограммов осетровой икры

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе судебной системы Тюменской области, ранее тоболяк уже был судим за покушение на мошенничество и изготовление фальшивых акцизных марок. Теперь же тоболяку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перед судом за вылов осетра предстанут два браконьера. Рыбаки причинили ущерб природе в размере 500 тысяч рублей.