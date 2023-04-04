Тоболяк хранил в гараже 18,5 килограммов осетровой икры

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе судебной системы Тюменской области, ранее тоболяк уже был судим за покушение на мошенничество и изготовление фальшивых акцизных марок. Теперь же тоболяку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.