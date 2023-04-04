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Тоболяк хранил в гараже 18,5 килограммов осетровой икры

4 апреля 2023, 07:41
Фото: Википедия

Тоболяк хранил в гараже осетровую икру на сумму около 4 миллионов рублей

Жителя Тобольска будут судить за хранение в гараже двух осетров и 18,5 килограммов осетровой икры на сумму 3,8 миллиона рублей. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном обороте особо ценных биологических ресурсов, занесенных Красную книгу России.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе судебной системы Тюменской области, ранее тоболяк уже был судим за покушение на мошенничество и изготовление фальшивых акцизных марок. Теперь же тоболяку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перед судом за вылов осетра предстанут два браконьера. Рыбаки причинили ущерб природе в размере 500 тысяч рублей.

#Общество#Новости тюмени#Осетр#Тюмень#Суд#Тюменская область#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Валентина Бурнашева
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