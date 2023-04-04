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Сенатор от Тюменской области назвал Украину террористическим государством

4 апреля 2023, 03:54
Фото: тг-канал "Наш Город"

Тюменский сенатор назвал Украину террористическим государством

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов назвал Украину террористическим государством после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом он сообщил в своем тг-канале.
«Это второй теракт в отношении ярких общественных деятелей, совершенный на территории РФ украинскими спецслужбами. Это подлое преступление в очередной раз подтверждает, что Украина сегодня — это террористическое государство, широко использующее террористические методы войны», — подчеркнул Павел Тараканов.

И добавил, что для того, чтобы одержать победу над террористами, необходимо уничтожать их идеологию.

«Нашим ответом на действия террористов должны быть, помимо силовых мер, усиления бдительности и мер безопасности существенное наращивание усилий на информационном фронте», — отметил сенатор.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером в Санкт-Петербурге в кафе «Патриот-бар» во время творческой встречи военкора Владлена Татарского прогремел взрыв. В результате ЧП журналист погиб, пострадали 33 человека, в том числе 14-летняя девочка.

Следственный комитет РФ признал терактом убийство военного блогера Владлена Татарского. Подозреваемая в преступлении 26-летняя Дарья Трепова уже задержана. Девушка созналась, что передала журналисту взорвавшуюся статуэтку, пишут «Известия».

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Теракт#Убийство#Организация убийства#Тюменская область
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