Сенатор от Тюменской области назвал Украину террористическим государством

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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«Это второй теракт в отношении ярких общественных деятелей, совершенный на территории РФ украинскими спецслужбами. Это подлое преступление в очередной раз подтверждает, что Украина сегодня — это террористическое государство, широко использующее террористические методы войны», — подчеркнул Павел Тараканов.
И добавил, что для того, чтобы одержать победу над террористами, необходимо уничтожать их идеологию.
«Нашим ответом на действия террористов должны быть, помимо силовых мер, усиления бдительности и мер безопасности существенное наращивание усилий на информационном фронте», — отметил сенатор.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером в Санкт-Петербурге в кафе «Патриот-бар» во время творческой встречи военкора Владлена Татарского прогремел взрыв. В результате ЧП журналист погиб, пострадали 33 человека, в том числе 14-летняя девочка.
Следственный комитет РФ признал терактом убийство военного блогера Владлена Татарского. Подозреваемая в преступлении 26-летняя Дарья Трепова уже задержана. Девушка созналась, что передала журналисту взорвавшуюся статуэтку, пишут «Известия».