Сенатор от Тюменской области назвал Украину террористическим государством

Тюменский сенатор назвал Украину террористическим государством

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов назвал Украину террористическим государством после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом он сообщил в своем тг-канале.