Руслан Кухарук рассказал о благоустройстве Тюмени в 2023 году

Последнему уделили особое внимание: деревья здесь обещают полностью сохранить, а зону отдыха — расширить за счёт прилегающей территории. В будущем в парке планируют обустроить детские площадки с персонажами из сказок Лагунова, а также установить стенды о жизненном и творческом пути известного тюменского писателя.