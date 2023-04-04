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Published Сегодня, 15:50

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Руслан Кухарук рассказал о благоустройстве Тюмени в 2023 году

4 апреля 2023, 15:50
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские власти подготовили дизайн-проекты для парков и скверов

Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал, что в ходе сегодняшнего рабочего совещания местные власти обсудили будущее преображение парков и скверов.

А именно дизайн-проекты были подготовлены для следующих территорий: Московский тракт, 163, Энергостроителей, 10, Мусоргского, 38, 40, сквер Леонида Згерского по Республики, парк Константина Лагунова в Восточном округе.

Последнему уделили особое внимание: деревья здесь обещают полностью сохранить, а зону отдыха — расширить за счёт прилегающей территории. В будущем в парке планируют обустроить детские площадки с персонажами из сказок Лагунова, а также установить стенды о жизненном и творческом пути известного тюменского писателя.

Выбрать дизайн-проекты для будущего преображения зон отдыха можно на платформе https://72.gorodsreda.ru/ до 31 мая текущего года.

Ранее «Наш город» сообщал, что за идею назвать новый тюменский парк в честь Константина Лагунова проголосовало более 600 человек.

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#Елена Чебоксарова#Благоустройство#Дизайн#Сквер#Парк#Руслан Кухарук#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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