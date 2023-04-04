Руслан Кухарук рассказал о благоустройстве Тюмени в 2023 году

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
А именно дизайн-проекты были подготовлены для следующих территорий: Московский тракт, 163, Энергостроителей, 10, Мусоргского, 38, 40, сквер Леонида Згерского по Республики, парк Константина Лагунова в Восточном округе.
Последнему уделили особое внимание: деревья здесь обещают полностью сохранить, а зону отдыха — расширить за счёт прилегающей территории. В будущем в парке планируют обустроить детские площадки с персонажами из сказок Лагунова, а также установить стенды о жизненном и творческом пути известного тюменского писателя.
Выбрать дизайн-проекты для будущего преображения зон отдыха можно на платформе https://72.gorodsreda.ru/ до 31 мая текущего года.
Ранее «Наш город» сообщал, что за идею назвать новый тюменский парк в честь Константина Лагунова проголосовало более 600 человек.