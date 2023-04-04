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Пьяные молодые люди проехались на «Ладе» по пешеходной улице Дзержинского. Фото

4 апреля 2023, 12:39
Фото: ГИБДД

Пьяная компания проехалась на автомобиле по пешеходной улице Дзержинского в Тюмени

В областной столице 4 апреля группа пьяных молодых людей заехала на пешеходную улицу Дзержинского. По данным пресс-службы ГИБДД, видео их поездки попало к инспекторам.

Водитель «Лады» получил 10 суток ареста.

«Этой же ночью инспекторы полка ДПС ГИБДД уже остановили этот автомобиль, как оказалось, с пьяной компанией на борту. 21-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Права управления транспортом молодой человек не имеет», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

После отбытия наказания автомобилист будет привлечен к административной ответственности за езду по тротуару.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Дела судебные
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