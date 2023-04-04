Пьяные молодые люди проехались на «Ладе» по пешеходной улице Дзержинского. Фото

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Водитель «Лады» получил 10 суток ареста.
«Этой же ночью инспекторы полка ДПС ГИБДД уже остановили этот автомобиль, как оказалось, с пьяной компанией на борту. 21-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Права управления транспортом молодой человек не имеет», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
После отбытия наказания автомобилист будет привлечен к административной ответственности за езду по тротуару.
Ранее «Наш город» сообщал, что 21 ребенок пострадал в ДТП на улицах Тюменской области.