Пьяные молодые люди проехались на «Ладе» по пешеходной улице Дзержинского. Фото

Пьяная компания проехалась на автомобиле по пешеходной улице Дзержинского в Тюмени

В областной столице 4 апреля группа пьяных молодых людей заехала на пешеходную улицу Дзержинского. По данным пресс-службы ГИБДД, видео их поездки попало к инспекторам.