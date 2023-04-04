Появилось видео с моментом наезда Nissan на ребенка во дворе жилого дома

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
На видео видно, что автомобиль Nissan ехал со скоростью больше 30 км/ч, а девочка на самокате выскочила на дорогу из машины. В результате аварии юная тюменка получила травму.
«Прежде чем покупать самокат, велосипед ребёнку, научите его хотя бы минимальной безопасности», - отмечает тюменец Алексей П. в паблике «ЧП Тюмень ЧС».
Большинство тюменцев уверены, что водитель ехал очень быстро.
Ранее «Наш город», инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.