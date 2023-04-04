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Появилось видео с моментом наезда Nissan на ребенка во дворе жилого дома

4 апреля 2023, 17:21
Фото: Скрин паблика "ЧП Тюмень ЧС"

Nissan сбил девочку во дворе дома на Федюнинского в Тюмени. Видео

В соцсетях появилось видео ДТП в которой пострадала маленькая девочка на самокате. Инцидент произошел на улице Федюнинского, 9. Всё произошло 3 апреля во второй половине дня.
Сюжет
Дети

На видео видно, что автомобиль Nissan ехал со скоростью больше 30 км/ч, а девочка на самокате выскочила на дорогу из машины. В результате аварии юная тюменка получила травму. 

«Прежде чем покупать самокат, велосипед ребёнку, научите его хотя бы минимальной безопасности», - отмечает тюменец Алексей П. в паблике «ЧП Тюмень ЧС».  

Большинство тюменцев уверены, что водитель ехал очень быстро.

Ранее «Наш город», инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

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#Александр Мязин#Дети#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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