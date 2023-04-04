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Огромный особняк на берегу Туры в Тюмени принадлежит сыну экс-губернатора. Фото

4 апреля 2023, 15:15
Фото: Яндекс Карты

У огромного особняка на берегу Туры в Тюмени новый владелец — сын экс-губернатора

По данным приложения № 1 к приказу Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 21.10.2022 № 86-пп, «Дом жилой станции пристань «Тура» на улице Пристанская, 1, принадлежит компании ООО «Продобро».

Это строение Михаила Керженцева в ближайшее время должны отреставрировать. Сам дом построили в 1889 году.

Владельцем организации является сын уральского полпреда Владимира Якушева — Павел Владимирович Якушев. Организация работает с 2021 года, основной вид деятельности - гостиницы и места для временного проживания.

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