Огромный особняк на берегу Туры в Тюмени принадлежит сыну экс-губернатора. Фото

У огромного особняка на берегу Туры в Тюмени новый владелец — сын экс-губернатора

По данным приложения № 1 к приказу Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 21.10.2022 № 86-пп, «Дом жилой станции пристань «Тура» на улице Пристанская, 1, принадлежит компании ООО «Продобро».