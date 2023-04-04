Огромный особняк на берегу Туры в Тюмени принадлежит сыну экс-губернатора. Фото

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Это строение Михаила Керженцева в ближайшее время должны отреставрировать. Сам дом построили в 1889 году.
Владельцем организации является сын уральского полпреда Владимира Якушева — Павел Владимирович Якушев. Организация работает с 2021 года, основной вид деятельности - гостиницы и места для временного проживания.
Ранее «Наш город» сообщал, что памятник истории дом Селеверстова-Брандта продали в Тюмени за 13,7 млн рублей