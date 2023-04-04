Налоговая банкротит фирмы экс-директора, тюменское мороженое, дело Руслана Гасанова

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
В Тюмени банкротят компании бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко.
В настоящий момент «Нео-Ком» числится налоговым должником (задолженность 15 млн). Долг организации «Рост Гриб» составляет 6,8 миллионов рублей. Эти организации хотели банкротить с 2021 года. Стоит отметить, что Антипинский НПЗ задолжал налоговой 25,3 миллиарда рублей. Антипинский НПЗ принадлежит компании «Русинвест». Имущество предприятия она выкупила два года назад за 111 миллиардов рублей. В январе 2022 года на заводе произошел крупный пожар, что сократило былые объемы производства. Спустя 10 месяцев губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что предприятие восстановилось, а в декабре 2022 года объявил о заключении инвестиционного соглашения между «Русинвест» и правительством региона.
В Тюменском районе планируют производить сублимированные ягоды и мороженое.
Сублимированное тюменское мороженое скоро появится на маркетплейсах. Фирма «Грин Лайф» планирует выпускать обработанные ягоды, грибы. Инвестиции составят 400 млн рублей .
«После запуска первой очереди объем производства составит 100 тонн продукции в год. Предприятие намерено увеличить мощности минимум до 300 тонн в год», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Компания «Грин Лайф» получила статус резидента в тюменском индустриальном парке.
«Она меня вынудила это сделать»: Руслана Гасанова приговорили к 1,6 годам «строгача».
Тюменский суд вынес решение по делу Руслана Гасанова. Его обвиняют в убийстве ее мамы своей бывшей жены и сожителя. Ему назначили срок за два эпизода угрозы убийством. Второе его дело, о двойном убийстве, еще на этапе следствия.
Гасанов пояснил, что в день происшествия не планировал никого убивать. Мужчина хотел обозначить бывшей супруге свою позицию, касательно того, что он планирует забрать у нее детей.
«Я на следующий день планировал всех забрать, я готов был сделать это, не смотря на все, что встанет на пути», — сказал мужчина.