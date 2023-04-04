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Налоговая банкротит фирмы экс-директора, тюменское мороженое, дело Руслана Гасанова

4 апреля 2023, 18:27
Фото: 1MI

Тюменское мороженое, дело Руслана Гасанова, налоговая банкротит фирмы экс-директора

Тюменская налоговая подала иск в арбитражный суд Тюменской о банкротстве «Нео-Ком» и «Рост Гриб», компании ранее принадлежали Геннадию Лисовиченко, экс-директору Антипинского НПЗ.

В Тюмени банкротят компании бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко.

В настоящий момент «Нео-Ком» числится налоговым должником (задолженность 15 млн). Долг организации «Рост Гриб» составляет 6,8 миллионов рублей. Эти организации хотели банкротить с 2021 года. Стоит отметить, что Антипинский НПЗ задолжал налоговой 25,3 миллиарда рублей. Антипинский НПЗ принадлежит компании «Русинвест». Имущество предприятия она выкупила два года назад за 111 миллиардов рублей. В январе 2022 года на заводе произошел крупный пожар, что сократило былые объемы производства. Спустя 10 месяцев губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что предприятие восстановилось, а в декабре 2022 года объявил о заключении инвестиционного соглашения между «Русинвест» и правительством региона.

В Тюменском районе планируют производить сублимированные ягоды и мороженое. 

Сублимированное тюменское мороженое скоро появится на маркетплейсах. Фирма «Грин Лайф» планирует выпускать обработанные ягоды, грибы. Инвестиции составят 400 млн рублей .

«После запуска первой очереди объем производства составит 100 тонн продукции в год.  Предприятие намерено увеличить мощности минимум до 300 тонн в год», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Компания «Грин Лайф» получила статус резидента в тюменском индустриальном парке.

«Она меня вынудила это сделать»: Руслана Гасанова приговорили к 1,6 годам «строгача».

Тюменский суд вынес решение по делу Руслана Гасанова. Его обвиняют в убийстве  ее мамы своей бывшей жены и сожителя. Ему назначили срок за два эпизода угрозы убийством. Второе его дело, о двойном убийстве, еще на этапе следствия.

Гасанов пояснил, что в день происшествия не планировал никого убивать. Мужчина хотел обозначить бывшей супруге свою позицию, касательно того, что он планирует забрать у нее детей.

«Я на следующий день планировал всех забрать, я готов был сделать это, не смотря на все, что встанет на пути», — сказал мужчина.
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