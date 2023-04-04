Налоговая банкротит фирмы экс-директора, тюменское мороженое, дело Руслана Гасанова

В настоящий момент «Нео-Ком» числится налоговым должником (задолженность 15 млн). Долг организации «Рост Гриб» составляет 6,8 миллионов рублей. Эти организации хотели банкротить с 2021 года. Стоит отметить, что Антипинский НПЗ задолжал налоговой 25,3 миллиарда рублей. Антипинский НПЗ принадлежит компании «Русинвест». Имущество предприятия она выкупила два года назад за 111 миллиардов рублей. В январе 2022 года на заводе произошел крупный пожар, что сократило былые объемы производства. Спустя 10 месяцев губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что предприятие восстановилось, а в декабре 2022 года объявил о заключении инвестиционного соглашения между «Русинвест» и правительством региона.