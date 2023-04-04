На Ямале появится отделение госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

В региональном отделении госфонда будут работать четыре блока: социальный, медицинский, блок общественных проектов и служба социальных координаторов. Концепция построена таким образом, чтобы охватить все направления, в которых ямальцам может потребоваться помощь. Место, где будет находиться головной офис фонда, будет определено позже. Однако известно, что социальные координаторы будут работать во всех муницильных образованиях округа.