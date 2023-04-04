На Ямале появится отделение госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Как сообщает правительство ЯНАО, в штат нового фонда войдут семь специалистов административно-управленческого аппарата и порядка 65 социальных координаторов. Отбор последних уже завершен. В их число вошли ветераны СВО, члены их семей, опытные волонтеры, сотрудники Социального фонда РФ и органов соцзащиты населения. Обучение соцкоординаторов стартует уже в апреле.
В региональном отделении госфонда будут работать четыре блока: социальный, медицинский, блок общественных проектов и служба социальных координаторов. Концепция построена таким образом, чтобы охватить все направления, в которых ямальцам может потребоваться помощь. Место, где будет находиться головной офис фонда, будет определено позже. Однако известно, что социальные координаторы будут работать во всех муницильных образованиях округа.
«На Ямале уже действует комплексная система поддержки ямальских военнослужащих и их семей. Главный ее принцип — индивидуальный подход к каждой семье, постоянный диалог и минимум бюрократии. Государственный фонд приведет к единому стандарту эту работу — вся поддержка сконцентрируется в одном месте. Уверен, что этот формат позволит ямальцам решать любые вопросы более продуктивно», — заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».