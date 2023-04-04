Мечтаете о комфортной жизни в загородном доме? Не пропустите выставку «Загород Экспо»

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22 и 23 апреля в Тюменском технопарке пройдет «Загород Экспо». Более 60 компаний представят свои товары и услуги, 20 экспертов-практиков выступят в лектории и расскажут о тонкостях жизни за городом, будет работать зона строительных инноваций и мастер-классов. В завершении каждого дня посетителей ждет розыгрыш ценных подарков.
В преддверие строительного и дачного сезона в Тюмени пройдет выставка «Загород Экспо». Среди участников — девелоперы и застройщики загородной недвижимости, производители строительных, отделочных материалов и мебели, инженерные компании, ландшафтные и интерьерные дизайнеры. За 2 дня работы выставки тюменцы и гости нашего города увидят более 60 тематических стендов.
На «Загород Экспо» посетители смогут получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках, проектах современных домов и таунхаусов. Вы увидите новые разработки, которыми компании-участники планируют удивлять посетителей. Кроме того, образцы можно будет потрогать, познакомиться с устройством и функционалом, задать вопросы производителям. В период работы выставки будет возможность сравнить множество предложений и найти решения, которые наилучшим образом отвечают вашим потребностям.
«На апрельской выставке мы представим еще и уличные экспозиции. На площади перед Технопарком появятся необычные беседки, скамейки, качели, модульные бани, современные погреба, детские игровые комплексы — все то, что наполнит вашу загородную жизнь дополнительным комфортом и красотой. Также посетителей ждет зона строительных инноваций и мастер-классов», — поделилась Ксения Осипова, руководитель дирекции выставки.
В течение двух дней на площадке «ЗАГОРОД ЭКСПО» будет работать лекторий. Перед гостями выставки выступят эксперты-практики, знающие все тонкости строительства и обустройства загородного дома и дачи. Расписание выступлений будет размещено на сайте. В конце каждого выставочного дня зарегистрированные посетители смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров и участников проекта, а также приобрести некоторые товары, которые будут распродаваться экспонентами по очень выгодным ценам.
Список участников, расписание выставки и регистрация посетителей: https://zagorod.site
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До встречи на «Загород Экспо»:
22–23 апреля | с 10:00 до 18:00 часов
Тюменский технопарк, ул. Республики, 142
Вход на выставку — бесплатный по электронным билетам. Регистрация на сайте: www.zagorod.site
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