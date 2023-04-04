Магистранты Передовой инженерной школы ТюмГУ защитили индивидуальные проекты

Индивидуальные проекты выпускников были посвящены актуальным вызовам нефтегазовой отрасли и могут стать драйверами повышения эффективности крупных проектов. Так, один из студентов исследовал вопрос повышения ценности добываемого газа и организации газохимического комплекса на полуострове Ямал. Данная работа предполагает создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, что актуально для работающих в ЯНАО предприятий. Еще один кейс, представленный в рамках защиты, был посвящен микробиологическому синтезу гаприна — белка, получаемого из газа, для производства сельскохозяйственных кормов.