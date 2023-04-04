Магистранты Передовой инженерной школы ТюмГУ защитили индивидуальные проекты

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Программа реализуется совместно с «Газпром нефтью» и специализируется на подготовке кадров для управления проектами в нефтегазовой отрасли. Слушатели получают навыки в области обустройства и эксплуатации месторождений, системного инжиниринга и экономики. В качестве преподавателей магистратуры выступают эксперты крупных нефтегазовых компаний.
Индивидуальные проекты выпускников были посвящены актуальным вызовам нефтегазовой отрасли и могут стать драйверами повышения эффективности крупных проектов. Так, один из студентов исследовал вопрос повышения ценности добываемого газа и организации газохимического комплекса на полуострове Ямал. Данная работа предполагает создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, что актуально для работающих в ЯНАО предприятий. Еще один кейс, представленный в рамках защиты, был посвящен микробиологическому синтезу гаприна — белка, получаемого из газа, для производства сельскохозяйственных кормов.
ПИШ совместно с «Газпром нефть» реализует программу «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа» уже несколько лет. ТюмГУ входит в «Лигу вузов» «Газпром нефти» — систему сотрудничества компании с высшими учебными заведениями, ориентированную на развитие партнерств и кросс-функционального взаимодействия. Сотрудники проводят для студентов занятия, курируют стажировки и принимают защиты итоговых проектов. Выпускники магистратуры ежегодно получают возможность трудоустройства в компанию.
«Индивидуальный проект по сути концепции является технологическим проектом, направленным на развитие новых подходов и технологий на производстве, что позволяет компаниям нефтегазовой отрасли получить свежий взгляд на решение актуальных вызовов. Сейчас программа модернизирована и разделена на два направления — „Геология и разработка месторождений нефти и газа“ и „Инжиниринг месторождений нефти и газа“», — сообщил Евгений Торопов, директор магистратуры Передовой инженерной школы «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа» ТюмГУ:
«Мы довольны результатом работы в этом году. Ребята мотивированы, они делают успехи в обучении, проявляют лидерские качества, готовы развиваться. Я рад быть причастным к этому процессу. Передовая школа ТюмГУ кратно выросла, расширила перечень специальностей, которым обучаются студенты. А значит все больше ребят получат актуальное образование и будут востребованы на рынке труда, в том числе на предприятиях „Газпром нефти“. Выпускники школы становятся и будут становиться нашими коллегами в компании и отрасли, и мы готовы поддерживать их смелые инициативы», - отметил Кирилл Колонских, заместитель исполнительного директора по ранней проектной проработке Блока газовых проектов «Газпромнефть-Развития»