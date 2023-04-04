Космическая компания Virgin Orbit подала заявление о банкротстве

Стратегия Virgin Orbit заключалась в запуске небольших ракет с борта самолета Boeing 747 в полете, чтобы осуществлять мгновенные запуски из любого места. Однако конкурентные ставки для Virgin Orbit повысились за последние два года. Спрос сместился в сторону более крупных ракет-носителей и более экономичных совместных полетов в космос на ракете SpaceX Falcon 9.