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Космическая компания Virgin Orbit подала заявление о банкротстве

4 апреля 2023, 08:26
Virgin Orbit, компания британского бизнесмена Ричарда Бренсона, занимающаяся запуском малых космических спутников, подала заявление о банкротстве.

Как сообщают Известия, генеральный директор компании Дэн Харт назвал это наилучшим путем для завершения эффективной продажи с максимальной стоимостью. Согласно публикации, активы компании составляют $243 млн, а задолженности на 30 сентября — $153,5 млн.

Стратегия Virgin Orbit заключалась в запуске небольших ракет с борта самолета Boeing 747 в полете, чтобы осуществлять мгновенные запуски из любого места. Однако конкурентные ставки для Virgin Orbit повысились за последние два года. Спрос сместился в сторону более крупных ракет-носителей и более экономичных совместных полетов в космос на ракете SpaceX Falcon 9.

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