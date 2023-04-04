Когда в Тюмени начнется ледоход

По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в реке Тура составляет 42 сантиметра над нулевой отметкой. За сутки он повысился на 16 сантиметров. Минимальный уровень воды в Туре 4 апреля был зарегистрирован в 2012 году: он составлял 45 сантиметров, максимальный - 215 сантиметров - в 2020 году.