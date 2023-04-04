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Когда в Тюмени начнется ледоход

4 апреля 2023, 06:51
Фото: 1MI

В Тюменской области ледоход начнется в первой половине апреля

В Тюменской области ледоход в этом году начнется до 15 апреля. Такой прогноз опубликовали специалисты ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
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Тюмень

На данный момент в регионе уже начался рост воды в реках. Интенсивность составляет от 4 до 40 сантиметров за сутки.

По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в реке Тура составляет 42 сантиметра над нулевой отметкой. За сутки он повысился на 16 сантиметров. Минимальный уровень воды в Туре 4 апреля был зарегистрирован в 2012 году: он составлял 45 сантиметров, максимальный - 215 сантиметров - в 2020 году.

Абсолютный минимум - 79 см - наблюдался 4 сентября 2022 года, абсолютный максимум - 868 сантиметров - 12 мая 2016 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 3 апреля введен особый противопожарный режим. Местные власти объявили о награде за предоставление информации о поджигателях лесов и их поимку. Размер денежного вознаграждения составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Паводок#Пожар#Пожары#Реки#Тюмень#Тюменская область#Ледоход
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