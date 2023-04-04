Когда в Тюмени начнется ледоход

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 07:14
На данный момент в регионе уже начался рост воды в реках. Интенсивность составляет от 4 до 40 сантиметров за сутки.
По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в реке Тура составляет 42 сантиметра над нулевой отметкой. За сутки он повысился на 16 сантиметров. Минимальный уровень воды в Туре 4 апреля был зарегистрирован в 2012 году: он составлял 45 сантиметров, максимальный - 215 сантиметров - в 2020 году.
Абсолютный минимум - 79 см - наблюдался 4 сентября 2022 года, абсолютный максимум - 868 сантиметров - 12 мая 2016 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 3 апреля введен особый противопожарный режим. Местные власти объявили о награде за предоставление информации о поджигателях лесов и их поимку. Размер денежного вознаграждения составляет от 40 до 50 тысяч рублей.