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Кириенко: Регистрация участников конкурса “Лидеры России” уже началась

4 апреля 2023, 17:44
Фото: лидерыроссии.рф
Регистрация участников пятого сезона конкурса “Лидеры России” уже стартовала.

Среди главных наград – грант на обучение в размере 1 миллион рублей, беседа с наставником – одним из ведущих бизнес-руководителей РФ, а также консультации по вопросам карьеры и сопровождение.

Управленцы, претендующие на награды ведущего проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», могут подать заявку на участие в конкурсе на портале лидерыроссии.рф до 14 мая.

Иностранцы - лауреаты конкурса - смогут претендовать на оформление гражданства России по упрощенной схеме, а граждане зарубежных стран, вошедшие в число финалистов, смогут оформить вид на жительство в РФ также по упрощенной схеме.

По заявлению Сергея Кириенко, первого замглавы администрации российского президента, выступившего с приветственной речью на ТВ-канале «Россия 24», в период, когда в мире отмечаются глобальные изменения, конкурс «Лидеры России» дает сильным руководителям шанс принять участие в управлении этими переменами, не отсиживаясь в стороне. Имеет значение и то, что при каждом кризисе для РФ и всех граждан наступает период возможностей, который не следует упускать. “Желаю всем участникам конкурса удачи!” – подытожил свою речь Кириенко.

По статистическим данным, озвученным Алексеем Комиссаровым, генеральным директором АНО «Россия – страна возможностей», свыше трети управленцев, претендующих на награды конкурса, являются руководителями предприятий малого бизнеса или начинающими бизнесменами, порядка 15% участников руководят крупными и средними предприятиями. В пятом сезоне конкурса «Лидеры России» примут участие как россияне, так и управленцы из других стран до 55 лет, имеющие опыт в бизнес-руководстве не менее двух лет.

Впервые в истории конкурса «Лидеры России» практические индивидуальные рекомендации будут предложены участникам уже на этапе регистрации. Руководителям подскажут, какие моменты в их стиле управления можно улучшить и каким образом можно это осуществить. По мере прохождения этапов программы участники смогут получать еще более подробные консультации с анализом имеющихся навыков — например, персональный план развития, основанный на общей оценке управленческих способностей.

Конкурс руководителей «Лидеры России» — ведущий проект платформы «Россия – страна возможностей». Его проводят с 2017 года по поручению главы РФ. В течение прошлых лет заявки на участие в конкурсе подали 840 тысяч граждан РФ и 150 зарубежных государств. Цель проекта – искать, помогать развиваться и поддерживать перспективных управленцев, демонстрирующих высокий уровень лидерских качеств.

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