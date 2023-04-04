Кириенко: Регистрация участников конкурса “Лидеры России” уже началась

По заявлению Сергея Кириенко, первого замглавы администрации российского президента, выступившего с приветственной речью на ТВ-канале «Россия 24», в период, когда в мире отмечаются глобальные изменения, конкурс «Лидеры России» дает сильным руководителям шанс принять участие в управлении этими переменами, не отсиживаясь в стороне. Имеет значение и то, что при каждом кризисе для РФ и всех граждан наступает период возможностей, который не следует упускать. “Желаю всем участникам конкурса удачи!” – подытожил свою речь Кириенко.