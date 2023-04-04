HBO планирует снять приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Будет показано, как Эйгон Таргариен и его сестры Висения и Рейнис заполучили власть над шестью из семи королевств Вестероса. Приквел произошел 300 лет до основных событий «Игры престолов» и на 100 лет после событий, происходящих в другом приквеле «Доме дракона».
Проект находится на ранней стадии разработки, и для него еще не выбран сценарист, сообщают Известия. По заявлению руководства телеканала, возможно, будет выпущен отдельный фильм, за которым последует сериал.