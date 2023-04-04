HBO планирует снять приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Будет показано, как Эйгон Таргариен и его сестры Висения и Рейнис заполучили власть над шестью из семи королевств Вестероса. Приквел произошел 300 лет до основных событий «Игры престолов» и на 100 лет после событий, происходящих в другом приквеле «Доме дракона».