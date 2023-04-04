Где в Тюмени бесплатно за 5 минут узнать свой ВИЧ-статус

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Специалист центра у всех посетителей мобильного пункта возьмет на анализ кровь из пальца — укол скарификатора практически не ощущается.
Биоматериал поместят на специальный тест, который покажет две или одну полоску, в зависимости от вашего ВИЧ-статуса. Исследование будет анонимным.
Также всем, кто пройдет тестирование вручат браслеты, памятки и средства контрацепции.
«Некоторые в свои 30-40 лет сдают тест впервые. Но такого не должно быть. Ведь человек, не знающий, что заражен, может заразить еще десяток человек. А у нас почти на каждой проверке один из тестов оказывается положительным», — рассказывает врач центра Галина Лютикова.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что, по предварительным итогам тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД, в ушедшем году в нашем регионе заболеваемость ВИЧ уменьшилась практически на 5%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального здравоохранения.