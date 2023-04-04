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Где в Тюмени бесплатно за 5 минут узнать свой ВИЧ-статус

4 апреля 2023, 08:24
Фото: 1MI

В Тюмени 5, 7 и 12 апреля можно бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию

В ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» рассказали, что 5 апреля мобильный пункт тестирования будет стоять на парковке у ТРЦ «Премьер», 7 апреля — у «Кристалла», 12 апреля — у «Гудвина». Процедура займет не более 5 минут, для гостей приготовлены небольшие подарки.
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Тюмень

Специалист центра у всех посетителей мобильного пункта возьмет на анализ кровь из пальца — укол скарификатора практически не ощущается.

Биоматериал поместят на специальный тест, который покажет две или одну полоску, в зависимости от вашего ВИЧ-статуса. Исследование будет анонимным.

Также всем, кто пройдет тестирование вручат браслеты, памятки и средства контрацепции.

«Некоторые в свои 30-40 лет сдают тест впервые. Но такого не должно быть. Ведь человек, не знающий, что заражен, может заразить еще десяток человек. А у нас почти на каждой проверке один из тестов оказывается положительным», — рассказывает врач центра Галина Лютикова.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что, по предварительным итогам тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД, в ушедшем году в нашем регионе заболеваемость ВИЧ уменьшилась практически на 5%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального здравоохранения.

#Алиса Вернер#ВИЧ#ВИЧ-диссиденты#Тест на ВИЧ#СПИД#Центр профилактики и борьбы со СПИД#Тестирование#Здоровье#Новости тюмени#Тюменцы#Общество#Тюмень#Тюменская область
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