Где в Тюмени бесплатно за 5 минут узнать свой ВИЧ-статус

В Тюмени 5, 7 и 12 апреля можно бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию

В ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» рассказали, что 5 апреля мобильный пункт тестирования будет стоять на парковке у ТРЦ «Премьер», 7 апреля — у «Кристалла», 12 апреля — у «Гудвина». Процедура займет не более 5 минут, для гостей приготовлены небольшие подарки.

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