Десятки клещей нашли специалисты за 5 минут в районе Алебашевского озера в Тюмени

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Горожан призывают осматривать домашних животных после прогулки в парках и скверах.
«Да, тёплая погода еще не установилась окончательно, а они уже поджидают своих жертв», - сообщается в паблике ВК «Твоя Тюмень».
Ранее «Наш город» отмечал, что с начала сезона от укусов клещей пострадали 43 тюменца. О серьёзных случая не сообщается. В этом году в Тюмени от клещей обработают более 9 тысяч гектаров зелёных зон города.