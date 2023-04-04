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Десятки клещей нашли специалисты за 5 минут в районе Алебашевского озера в Тюмени

4 апреля 2023, 13:52
Фото: 1MI

Большое количество клещей выявлено в районе Алебашевского озера в Тюмени

По данным группы ВК «Твоя Тюмень», большое количество клещей выявлено в районе Алебашевского озера. За 5 минут специалистам Тюменского НИИ удалось собрать сразу 37 кровососов.

Горожан призывают осматривать домашних животных после прогулки в парках и скверах.

«Да, тёплая погода еще не установилась окончательно, а они уже поджидают своих жертв», - сообщается в паблике ВК «Твоя Тюмень».

Ранее «Наш город» отмечал, что с начала сезона от укусов клещей пострадали 43 тюменца. О серьёзных случая не сообщается. В этом году в Тюмени от клещей обработают более 9 тысяч гектаров зелёных зон города.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность#Клещи#Работа#Дороги#Деньги#Парки и скверы
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