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Бывшего президента США вызвали в суд. Что ему грозит?

4 апреля 2023, 19:34
Фото: 1MI

Экс-президента США - под суд? Как сажают в тюрьму глав государств

Лидеры различных стран не всегда могут избежать уголовного наказания. 4 апреля Дональд Трамп должен предстать перед судом США. По данным «Новых Известий», мировая практика богата на приговоры первым лицам страны.

За последние 20 лет перед уголовным судом предстал только один глава государства: бывший президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо, которого в 2011 году обвиняли в преступлениях против человечности. Однако его оправдали в 2019.

В 2011 году выдан ордер на арест Муаммара Каддафи, но предстать перед судом он не успел. Его кортеж был уничтожен ВВС Франции. В 2008 году выдан ордер на арест главы Судана Омара аль-Башира. Он ещё ждёт решения судей.

«Один из самых известных подсудимых, чей арест инициировали международные органы – глава Сербии Слободан Милошевич. Арестованного в 2001 году на своей вилле Милошевича в Гааге обвинили в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. Их классифицировали как преступления против человечности», - отмечают «Новые Известия».

До приговора Милошевич не дожил и умер в 2006 году.

Рекордсменом в этой области является Южная Корея. Для местных силовиков президент или бывший президент – не авторитет. В 2018 году закончился суд над экс-президентом Пак Кын Хе, которая по процедуре импичмента была отстранена от своих обязанностей в 2017 году. Суд приговорил её к 20 годам тюрьмы (превышение полномочий, коррупция, и разглашении государственной тайны). В 2021 году она была амнистирована.

Исключением в Корее стал экс-президент Но Му Хён, который стал фигурантом уголовного дела в 2008 году. Он проходил свидетелем по делу против его брата Но Гон Пхена. Но получить обвинение против себя и сесть на 2 года он не успел – в 2009 году Но Му Хён покончил с собой.

Экс-президент Франции Николя Саркози в 2021 году получил 2 года условно за то, что нарушил правила финансирования предвыборной кампании в 2012 году. По версии прокуратуры он потратил в 2 раза больше средств, чем было разрешено: 42,8 млн евро.

Сейчас в США идёт расследование в отношении Дональда Трампа. Он стал первым экс-президентом Америки, которого вызвали в суд. Посмотрим, к чему это приведёт. 

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