Бывшего президента США вызвали в суд. Что ему грозит?

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
За последние 20 лет перед уголовным судом предстал только один глава государства: бывший президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо, которого в 2011 году обвиняли в преступлениях против человечности. Однако его оправдали в 2019.
В 2011 году выдан ордер на арест Муаммара Каддафи, но предстать перед судом он не успел. Его кортеж был уничтожен ВВС Франции. В 2008 году выдан ордер на арест главы Судана Омара аль-Башира. Он ещё ждёт решения судей.
«Один из самых известных подсудимых, чей арест инициировали международные органы – глава Сербии Слободан Милошевич. Арестованного в 2001 году на своей вилле Милошевича в Гааге обвинили в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. Их классифицировали как преступления против человечности», - отмечают «Новые Известия».
До приговора Милошевич не дожил и умер в 2006 году.
Рекордсменом в этой области является Южная Корея. Для местных силовиков президент или бывший президент – не авторитет. В 2018 году закончился суд над экс-президентом Пак Кын Хе, которая по процедуре импичмента была отстранена от своих обязанностей в 2017 году. Суд приговорил её к 20 годам тюрьмы (превышение полномочий, коррупция, и разглашении государственной тайны). В 2021 году она была амнистирована.
Исключением в Корее стал экс-президент Но Му Хён, который стал фигурантом уголовного дела в 2008 году. Он проходил свидетелем по делу против его брата Но Гон Пхена. Но получить обвинение против себя и сесть на 2 года он не успел – в 2009 году Но Му Хён покончил с собой.
Экс-президент Франции Николя Саркози в 2021 году получил 2 года условно за то, что нарушил правила финансирования предвыборной кампании в 2012 году. По версии прокуратуры он потратил в 2 раза больше средств, чем было разрешено: 42,8 млн евро.
Сейчас в США идёт расследование в отношении Дональда Трампа. Он стал первым экс-президентом Америки, которого вызвали в суд. Посмотрим, к чему это приведёт.