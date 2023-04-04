Бывшего президента США вызвали в суд. Что ему грозит?

Исключением в Корее стал экс-президент Но Му Хён, который стал фигурантом уголовного дела в 2008 году. Он проходил свидетелем по делу против его брата Но Гон Пхена. Но получить обвинение против себя и сесть на 2 года он не успел – в 2009 году Но Му Хён покончил с собой.