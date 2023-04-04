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21 ребенок пострадал в ДТП на улицах Тюменской области

4 апреля 2023, 07:56
Фото: 1MI

В Тюменской области на 36,5% выросло число ДТП

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что за март произошло 187 ДТП, в которых 6 человек погибли, 242 были ранены. Аналогичный период прошлого года был значительно менее аварийным, тогда было зарегистрировано 137 ДТП.
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Дети

По мартовской статистике, в 2 раза сократилось число аварий с летальным исходом — в этом году в ДТП на дорогах области погибли 6 человек, в прошлом — 12.

Но если рассматривать городской показатель, то он стабилен: по 2 смерти на март 2023 и 2022 года. По городу число аварий также возросло, в 118 происшествиях 147 человек получили травмы, в прошлом году было лишь 93 ДТП со 118 ранеными.

«В Тюменской области произошло 21 ДТП с участием детей, погибших нет, 25 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести», — рассказала «Нашему городу» руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

По словам Борисовой, эти данные следует считать предварительными.

Ранее «Наш город» показывал видеоролик — пьяный пенсионер на Škoda устроил ДТП с перевертышем. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Чекистов.

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