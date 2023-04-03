Жителей Тюмени ждет снегопад и усиление ветра

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В четверг вечером похолодает до – 2 градусов, влажность снизится до 54%. Синоптики ожидают порывы ветра до 12 метров в секунду. Ясная погода установится в пятницу, ночью в городе до – 4 градусов, днём до + 1. Осадков в этот день не ожидается.
С 8 апреля в Тюмени вновь потеплеет. С 8 до 14 часов дня температура воздуха повысится до – 1 до + 9 градусов, день будет пасмурным.
Непогоду обещают синоптики 11 апреля, в этот день похолодает до - 1 градуса. С 14 до 17 часов дня ожидается мокрый снег и до 0,5 мм осадков.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в начале апреля потеплеет до +18. Сегодня в городе + 15 градусов.