Жителей Тюмени ждет снегопад и усиление ветра

В четверг вечером похолодает до – 2 градусов, влажность снизится до 54%. Синоптики ожидают порывы ветра до 12 метров в секунду. Ясная погода установится в пятницу, ночью в городе до – 4 градусов, днём до + 1. Осадков в этот день не ожидается.