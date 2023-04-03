Заявки бизнеса на промышленную ипотеку могут превысить лимит программы в 5 раз

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:05
Основной риск программы — возможный рост цен, но эксперты считают, что плюсов от нее будет больше. Бизнес-объединения, в свою очередь, призывают к повышению максимального размера займа для предприятий, - сообщают Известия.
Механизм промышленной ипотеки был запущен в сентябре 2022 года и предусматривает выдачу кредитов до 500 млн рублей по льготной ставке до 5% на покупку недвижимости для промышленного производства. Для технологических компаний ставка еще ниже — 3% годовых. Залогом становится приобретаемый объект недвижимости.