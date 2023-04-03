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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Заявки бизнеса на промышленную ипотеку могут превысить лимит программы в 5 раз

3 апреля 2023, 10:02
Как сообщили представители «Сбера», ВТБ, ДОМ.РФ и Промсвязьбанка, заявки на получение кредитов по программе превысили 40 млрд рублей при лимите в 7 млрд.

Основной риск программы — возможный рост цен, но эксперты считают, что плюсов от нее будет больше. Бизнес-объединения, в свою очередь, призывают к повышению максимального размера займа для предприятий, - сообщают Известия.

Механизм промышленной ипотеки был запущен в сентябре 2022 года и предусматривает выдачу кредитов до 500 млн рублей по льготной ставке до 5% на покупку недвижимости для промышленного производства. Для технологических компаний ставка еще ниже — 3% годовых. Залогом становится приобретаемый объект недвижимости.

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