Власти Тюмени объявили награду в 50 тысяч рублей за поимку поджигателей лесов

Александр Моор пообещал вознаграждение за информацию о поджигателях

Власти Тюменской области объявили награду за предоставление достоверной информации о виновниках ландшафтных пожаров. За данные о поджигателе установлено денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, за его задержание — 50 тысяч рублей.

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