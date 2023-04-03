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Власти Тюмени объявили награду в 50 тысяч рублей за поимку поджигателей лесов

3 апреля 2023, 07:25
Фото: 1MI

Александр Моор пообещал вознаграждение за информацию о поджигателях

Власти Тюменской области объявили награду за предоставление достоверной информации о виновниках ландшафтных пожаров. За данные о поджигателе установлено денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, за его задержание — 50 тысяч рублей.
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Тюмень

Сообщить о пожаре необходимо по короткому номеру телефона — 112.

С 3 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. Жителям области запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность, посещать леса. Для предприятий установлен запрет на проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, большая часть ландшафтных и лесных пожаров происходит по вине человека.

«Обращаюсь ко всем землякам: берегите себя, свое имущество, строго выполняйте требования, связанные с ограничением посещения лесов, соблюдайте правила пожарной безопасности», — подчеркнул Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Нижнетавдинском районе произошел первый в весеннее-летнем сезоне-2023 ландшафтный пожар. Его причиной стал прехлест линий электропередач.

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