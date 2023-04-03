Велосезон открылся с ДТП: двое велосипедистов сбито в Тюмени и Ишиме

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, юная тюменка без сопровождения взрослых направлялась в парк. На пешеходном переходе школьница не спешилась с велосипеда. В результате дорожно-транспортного происшествия юная тюменка получила ссадину.
В Ишиме на улице Максима Горького под колеса Kia угодил 12-летний мальчик. Подросток ехал из спортивной школы без велошлема и защитной экипировки по проезжей части. В результате аварии он получил травму ключицы.
В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются, проводится административная проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюмени были сбиты двое детей на механических самокатах. Обе аварии произошли во дворах домов.