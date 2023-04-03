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Велосезон открылся с ДТП: двое велосипедистов сбито в Тюмени и Ишиме

3 апреля 2023, 07:55
Фото: ГИБДД

В Тюменской области за сутки сбили двух велосипедистов

Двух юных велосипедистов сбили в воскресенье в Тюмени и Ишиме. В областной столице под колеса ГАЗели попала 10-летняя школьница. Ребенок был сбит на пешеходном переходе на улице 50 лет Октября, 111.
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ДТП

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, юная тюменка без сопровождения взрослых направлялась в парк. На пешеходном переходе школьница не спешилась с велосипеда. В результате дорожно-транспортного происшествия юная тюменка получила ссадину.

В Ишиме на улице Максима Горького под колеса Kia угодил 12-летний мальчик. Подросток ехал из спортивной школы без велошлема и защитной экипировки по проезжей части. В результате аварии он получил травму ключицы.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются, проводится административная проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюмени были сбиты двое детей на механических самокатах. Обе аварии произошли во дворах домов.

#Валентина Бурнашева#Велосипед#ДТП#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Дороги#Тюмень#Дети#Авария#Тюменская область
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