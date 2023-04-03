Велосезон открылся с ДТП: двое велосипедистов сбито в Тюмени и Ишиме

В Тюменской области за сутки сбили двух велосипедистов

Двух юных велосипедистов сбили в воскресенье в Тюмени и Ишиме. В областной столице под колеса ГАЗели попала 10-летняя школьница. Ребенок был сбит на пешеходном переходе на улице 50 лет Октября, 111.

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