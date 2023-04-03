В Тюменской области выросла детская смертность

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В 2022 году в УрФО умерло 526 младенцев, в 2021 таких случаев было зарегистрировано 519. Острее всего ситуация обстоит в Свердловской области, где рост детской смертности равняется 20.
«По данному показателю, Тюменская область входит в число регионов с маленькой смертностью. Мы входим в число лучших регионов с небольшим количеством смертей среди младенцев. Основной причиной таких трагедий можно назвать врожденные пороки развития», — сообщили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Одной из основных причин невысокого показателя смертности, врачи-неонатологи называют хорошее оснащение медицинских учреждений и качественную работу докторов.
«Иногда бывает морально очень тяжело, особенно, когда ты не можешь оказать необходимую помощь. Но когда удается выходить ребенка и перевести из реанимации в отделение патологии новорожденных — это невероятные эмоции», — сообщала врач-неонатолог Наталья Тюрина.
Но рождаемость в области падает. В 2022 году в Тюменской области родилось более 17,7 тысячи малышей. За аналогичный период 2021 года родились 18,5 тысяч детей.
Также выросло и число материнских смертей, так с 2017 по 2020 скончались всего 2 роженицы, а в 2021 сразу 6. При том ожидаемая продолжительность жизни в Тюменской области для женщин в 2021 году составляла 74,9. С каждым годом и этот показатель уменьшается.