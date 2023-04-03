В Тюменской области выросла детская смертность

Врачи Тюменской области рассказали о причинах роста младенческой смертности

За 2022 год в регионе умерло 69 малышей, аналогичный показатель 2021 года составил — 59. Вместе с тем растет и материнская смертность — в 2021 году в родильных палатах умерли 6 женщин, из них 5 закончили жизнь в городских больницах. Об этом «Наш город» узнал из собственных источников.

Сюжет Дети