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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 10:34

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В Тюменской области выросла детская смертность

3 апреля 2023, 09:42
Фото: 1MI

Врачи Тюменской области рассказали о причинах роста младенческой смертности

За 2022 год в регионе умерло 69 малышей, аналогичный показатель 2021 года составил — 59. Вместе с тем растет и материнская смертность — в 2021 году в родильных палатах умерли 6 женщин, из них 5 закончили жизнь в городских больницах. Об этом «Наш город» узнал из собственных источников.
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Дети

В 2022 году в УрФО умерло 526 младенцев, в 2021 таких случаев было зарегистрировано 519. Острее всего ситуация обстоит в Свердловской области, где рост детской смертности равняется 20.

«По данному показателю, Тюменская область входит в число регионов с маленькой смертностью. Мы входим в число лучших регионов с небольшим количеством смертей среди младенцев. Основной причиной таких трагедий можно назвать врожденные пороки развития», — сообщили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Одной из основных причин невысокого показателя смертности, врачи-неонатологи называют хорошее оснащение медицинских учреждений и качественную работу докторов.

«Иногда бывает морально очень тяжело, особенно, когда ты не можешь оказать необходимую помощь. Но когда удается выходить ребенка и перевести из реанимации в отделение патологии новорожденных — это невероятные эмоции», — сообщала врач-неонатолог Наталья Тюрина.

Но рождаемость в области падает. В 2022 году в Тюменской области родилось более 17,7 тысячи малышей. За аналогичный период 2021 года родились 18,5 тысяч детей.

Также выросло и число материнских смертей, так с 2017 по 2020 скончались всего 2 роженицы, а в 2021 сразу 6. При том ожидаемая продолжительность жизни в Тюменской области для женщин в 2021 году составляла 74,9. С каждым годом и этот показатель уменьшается.

#Алиса Вернер#Мать#Дети#Недоношенные дети#Рождаемость#Смертность#Младенческая смертность#Детская смертность#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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