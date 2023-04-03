nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 апреля 14:02

Published 3 апреля 14:02

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Изображение материала

В Тюменской области прошли учения по подготовке к паводку

3 апреля 2023, 14:02
Фото: 1MI
Тюменская область присоединилась ко Всероссийским командно-штабным учениям по подготовке к пожароопасному и паводковому периодам. Тренировочные мероприятия прошли на территории Тюменского и Ярковского районов, сообщает Информационный центр правительства региона.

В учениях приняли участие 534 человека и 221 единица техники, а также 3 беспилотника и 9 плавсредств.

«Специалисты оттачивали алгоритмы проведения эвакуации людей, аварийно-спасательных работ, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — отмечено в сообщении.

До 30 апреля продолжается обследование гидротехнических сооружений. Подготовка к паводковому сезону проводится в соответствии с планом комплексных мероприятий  и находится под контролем губернатора Тюменской области Александра Моора. 

Ранее глава региона отметил, что прогноз на предстоящий паводок благоприятный.  Однако нужно быть готовым к любому развитию событий.  

Подпишитесь
«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы
Сегодня, 08:35
Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
Сегодня, 07:25
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей
Сегодня, 04:28
Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники
Сегодня, 09:57
Итоги недели: пожар на Воровского, расходы на Моора, отмена фейерверков в праздники
30 апреля 16:22