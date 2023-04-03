В Тюменской области прошли учения по подготовке к паводку

Posted 3 апреля 14:02
Published 3 апреля 14:02
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В учениях приняли участие 534 человека и 221 единица техники, а также 3 беспилотника и 9 плавсредств.
«Специалисты оттачивали алгоритмы проведения эвакуации людей, аварийно-спасательных работ, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — отмечено в сообщении.
До 30 апреля продолжается обследование гидротехнических сооружений. Подготовка к паводковому сезону проводится в соответствии с планом комплексных мероприятий и находится под контролем губернатора Тюменской области Александра Моора.
Ранее глава региона отметил, что прогноз на предстоящий паводок благоприятный. Однако нужно быть готовым к любому развитию событий.