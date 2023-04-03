nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 апреля 13:17

Published 3 апреля 13:17

Modified Сегодня, 01:53

Updated Сегодня, 01:53

Изображение материала

В Тюменской области продолжается борьба с серыми схемами оплаты труда

3 апреля 2023, 13:17
Фото: 1MI
В Тюменской области за 2022 год выявлена теневая занятость и легализована заработная плата более 10 тысячам работников и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в Информационном центре правительства региона.

Тему теневой занятости легализации трудовых отношений обсудили на заседании профильной межведомственной комиссии, которую провел заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

«Эта работа направлена, в первую очередь, на защиту трудовых прав граждан», — отметил чиновник.

На заседании участники комиссии также рассмотрели вопрос об уровне заработной платы в отдельных организациях строительства и промышленности региона.

Напомним, в январе 2022 года правительство Тюменской области утвердило план
мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации
трудовых отношений в регионе на 2022–2024 годы. В него входит не только системная работа по выявлению трудоустройства по серым схемам, но и контроль по снижению задолженности по заработной плате и налогу на доходы физических лиц.

 

Подпишитесь
«Про тараканов я промолчу». Откровения кондитеров о работе с десертами в Тюмени
29 апреля 05:46
Вслед за Блиновской на неуплату налогов проверят тоболячку Инстасамку
30 апреля 11:42
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Тюменские врачи зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей
30 апреля 10:22
Федеральное агентство заблокировало в VK группу по защите Бережного. Скрин
30 апреля 08:33
Итоги недели: пожар на Воровского, расходы на Моора, отмена фейерверков в праздники
30 апреля 16:22