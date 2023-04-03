В Тюменской области продолжается борьба с серыми схемами оплаты труда

Напомним, в январе 2022 года правительство Тюменской области утвердило план

мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации

трудовых отношений в регионе на 2022–2024 годы. В него входит не только системная работа по выявлению трудоустройства по серым схемам, но и контроль по снижению задолженности по заработной плате и налогу на доходы физических лиц.