В Тюменской области продолжается борьба с серыми схемами оплаты труда

Posted 3 апреля 13:17
Published 3 апреля 13:17
Modified Сегодня, 01:53
Updated Сегодня, 01:53
Тему теневой занятости легализации трудовых отношений обсудили на заседании профильной межведомственной комиссии, которую провел заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.
«Эта работа направлена, в первую очередь, на защиту трудовых прав граждан», — отметил чиновник.
На заседании участники комиссии также рассмотрели вопрос об уровне заработной платы в отдельных организациях строительства и промышленности региона.
Напомним, в январе 2022 года правительство Тюменской области утвердило план
мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации
трудовых отношений в регионе на 2022–2024 годы. В него входит не только системная работа по выявлению трудоустройства по серым схемам, но и контроль по снижению задолженности по заработной плате и налогу на доходы физических лиц.