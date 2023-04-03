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В Тюменской области опять горит трава

3 апреля 2023, 09:10
Фото: 1MI

В Тюменской области с начала года произошел 21 ландшафтный пожар

В МЧС по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что за минувшую неделю по фактам возгорания травы пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 11 раз. Основной причиной возгорания остается человеческий фактор. Всего за сезон произошел 21 ландшафтный пожар.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что на сегодняшний день была организована работа по тушению 20 техногенных пожаров. Для ликвидации последствий ДТП спасатели привлекались 5 раз.

Сотрудники МЧС России и других структур уже принимают меры, чтобы не повторить сценарии прошлых лет с бушующими лесными пожарами. Специалисты регулярно выезжают на рейды по лесным массивам и дачным сообществам. 

Ранее «Наш город» сообщал о том, что власти Тюменской области объявили награду за предоставление достоверной информации о виновниках ландшафтных пожаров. За данные о поджигателе установлено денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, за его задержание — 50 тысяч рублей.

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