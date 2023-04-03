В Тюменской области опять горит трава

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что на сегодняшний день была организована работа по тушению 20 техногенных пожаров. Для ликвидации последствий ДТП спасатели привлекались 5 раз.
Сотрудники МЧС России и других структур уже принимают меры, чтобы не повторить сценарии прошлых лет с бушующими лесными пожарами. Специалисты регулярно выезжают на рейды по лесным массивам и дачным сообществам.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что власти Тюменской области объявили награду за предоставление достоверной информации о виновниках ландшафтных пожаров. За данные о поджигателе установлено денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, за его задержание — 50 тысяч рублей.