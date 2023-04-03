В Тюменской области опять горит трава

Ранее «Наш город» сообщал о том, что власти Тюменской области объявили награду за предоставление достоверной информации о виновниках ландшафтных пожаров. За данные о поджигателе установлено денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, за его задержание — 50 тысяч рублей.