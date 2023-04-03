В тюменских школах детям выдают мороженное с пребиотиками

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
На данный момент доступны три вкуса: ягодный, вареная сгущенка и классическое ванильное.
«В прошлом году тоже мороженное давали, в «Светофоре» оно продавалось за 146 рублей», - отметил в комментариях подписчик тг-канала «Тюменская область».
Эксперты рекомендуют давать детям мороженное, в нём достаточно кальция и аминокислот.
Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле 2022 года в учебных заведениях Тюмени появилось молоко обогащенное йодом.