В тюменских школах детям выдают мороженное с пребиотиками

Мороженное с пребиотиками появилось в столовых нескольких школ Тюмени

Школьников Тюменской области с 3 апреля начали кормить мороженым с пребиотиками. По данным тг-канала «Тюменская область», новый десерт появился в нескольких учебных заведениях, где оператором питания является КШП «Центральный».

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