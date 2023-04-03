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В тюменских школах детям выдают мороженное с пребиотиками

3 апреля 2023, 14:22
Фото: 1MI

Мороженное с пребиотиками появилось в столовых нескольких школ Тюмени

Школьников Тюменской области с 3 апреля начали кормить мороженым с пребиотиками. По данным тг-канала «Тюменская область», новый десерт появился в нескольких учебных заведениях, где оператором питания является КШП «Центральный».
Сюжет
Тюмень

На данный момент доступны три вкуса: ягодный, вареная сгущенка и классическое ванильное.

«В прошлом году тоже мороженное давали, в «Светофоре» оно продавалось за 146 рублей», - отметил в комментариях подписчик тг-канала «Тюменская область».

Эксперты рекомендуют давать детям мороженное, в нём достаточно кальция и аминокислот.

Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле 2022 года в учебных заведениях Тюмени появилось молоко обогащенное йодом.

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