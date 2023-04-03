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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В Тюмени выделены сотни миллионов рублей на ремонт объектов культурного наследия

3 апреля 2023, 04:37
Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

В Тюменской области потратят 335 млн рублей на ремонт объектов культурного наследия

Более 335 миллионов рублей потратят в этом году в Тюменской области на ремонтно-реставрационные работы 26 объектов культурного наследия и разработку проектной документации для 33 исторических зданий.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в областном комитете по охране и использованию объектов культурного наследия, до конца года в регионе будут завершены реставрационные работы в «Водонапорной башне», «Доме Ф. З. Рубцовой» и в женской гимназии 1863 года (Ишим).

Ранее «Наш Город» писал, что реставрация памятника истории и культуры «Дом Ф. З. Рубцовой» идет с июля 2022 года. Из городского бюджета на ремонтные работы выделено 56 миллионов рублей. Реставрация «Водонапорной башни» началась в апреле прошлого года. На реализацию работ из бюджета выделено более 130 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Объекты культурного наследия#Реставрация#Тюмень#Тюменская область
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