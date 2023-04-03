В Тюмени выделены сотни миллионов рублей на ремонт объектов культурного наследия

Ранее «Наш Город» писал, что реставрация памятника истории и культуры «Дом Ф. З. Рубцовой» идет с июля 2022 года. Из городского бюджета на ремонтные работы выделено 56 миллионов рублей. Реставрация «Водонапорной башни» началась в апреле прошлого года. На реализацию работ из бюджета выделено более 130 миллионов рублей.