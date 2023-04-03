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В Тюмени врачи ОКБ №2 нашли у маленькой девочки редкую патологию

3 апреля 2023, 11:20
Фото: группа в ВК Тюмень - наш дом

Тюменские врачи смогли выявить у маленькой девочки редкую патологию

В областной столице врачи ОКБ №2 выявили у девочки редкую патологию. По данным паблика «Тюмень – наш дом», в психоневрологическое отделение детского стационара больницы поступил ребенок с жалобами на приступы.

Ребёнок уже наблюдался у невролога с диагнозом доброкачественная форма детской эпилепсии. Эксперты отмечают, что приступы повторялись до 20 раз в день. Проводилось ЭЭГ, МРТ головного мозга. По данным заключений, патологий головного мозга не выявлено.

«Ребенок был осмотрен специалистами психоневрологического отделения, а при анализе истории развития болезни мы заподозрили более тяжелую очаговую форму заболевания. Совместно с врачом-нейрофизиологом мы пересмотрели ранее проведенные исследования и сделали электроэнцефалографию в условиях нашего отделения. Нам удалось выявить очаг эпилептической активности в левой лобной области», – рассказала врачь ОКБ №2 Ольга Михайловна Клименко.

Ребёнка направили на диагностическое исследование в отдел лучевой диагностики. Экспертам удалось выявить зону фокальной кортикальной дисплазии. Врачи подчёркивают, что именно визуализация данных патологических состояний очень важна в дальнейшем для здоровья человека и его развития в соответствии с возрастом (с помощью магнитно-резонансного томографа). 

Была проведена коррекция противосудорожной терапии и выдано направление на консультацию к нейрохирургу.

«Благодаря назначенному лечению состояние дочки улучшилось и прошли приступы» – сообщила мама девочки.

Ранее «Наш город» отмечал, что в 2022 году в УрФО умерло 526 младенцев, в 2021 таких случаев было зарегистрировано 519. В Тюменской области скончались 69 малышей, но острее всего ситуация обстоит в Свердловской области.

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