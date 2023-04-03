В Тюмени врачи ОКБ №2 нашли у маленькой девочки редкую патологию

Ребёнка направили на диагностическое исследование в отдел лучевой диагностики. Экспертам удалось выявить зону фокальной кортикальной дисплазии. Врачи подчёркивают, что именно визуализация данных патологических состояний очень важна в дальнейшем для здоровья человека и его развития в соответствии с возрастом (с помощью магнитно-резонансного томографа).