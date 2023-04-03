В Тюмени врачи ОКБ №2 нашли у маленькой девочки редкую патологию

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Ребёнок уже наблюдался у невролога с диагнозом доброкачественная форма детской эпилепсии. Эксперты отмечают, что приступы повторялись до 20 раз в день. Проводилось ЭЭГ, МРТ головного мозга. По данным заключений, патологий головного мозга не выявлено.
«Ребенок был осмотрен специалистами психоневрологического отделения, а при анализе истории развития болезни мы заподозрили более тяжелую очаговую форму заболевания. Совместно с врачом-нейрофизиологом мы пересмотрели ранее проведенные исследования и сделали электроэнцефалографию в условиях нашего отделения. Нам удалось выявить очаг эпилептической активности в левой лобной области», – рассказала врачь ОКБ №2 Ольга Михайловна Клименко.
Ребёнка направили на диагностическое исследование в отдел лучевой диагностики. Экспертам удалось выявить зону фокальной кортикальной дисплазии. Врачи подчёркивают, что именно визуализация данных патологических состояний очень важна в дальнейшем для здоровья человека и его развития в соответствии с возрастом (с помощью магнитно-резонансного томографа).
Была проведена коррекция противосудорожной терапии и выдано направление на консультацию к нейрохирургу.
«Благодаря назначенному лечению состояние дочки улучшилось и прошли приступы» – сообщила мама девочки.
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