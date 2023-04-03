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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В Тюмени водитель Nissan сбил 7-летнего ребенка

3 апреля 2023, 07:01
Фото: ГИБДД

В Тюмени сбили 7-летнюю девочку на самокате

7-летняя девочка, катающаяся на механическом самокате, попала накануне под колеса автомобиля Nissan в Тюмени. Дорожно-транспортное происшествие произошло во дворе дома на улице Федюнинского, 9.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

По словам водителя, ребенок неожиданно выехал из-за припаркованных автомобилей. В результате аварии юная тюменка получила травму. В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Это уже не первое ДТП с участием детей на самокатах в этом году. В минувшую пятницу вод дворе дома на улице Вьюжной, 13, под колеса Ford попала 10-летняя школьница. Ребенок получил ушибы — госпитализация не потребовалась.

#ДТП#Дети#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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