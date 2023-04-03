В Тюмени водитель Nissan сбил 7-летнего ребенка

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
По словам водителя, ребенок неожиданно выехал из-за припаркованных автомобилей. В результате аварии юная тюменка получила травму. В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Это уже не первое ДТП с участием детей на самокатах в этом году. В минувшую пятницу вод дворе дома на улице Вьюжной, 13, под колеса Ford попала 10-летняя школьница. Ребенок получил ушибы — госпитализация не потребовалась.