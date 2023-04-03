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В Тюмени ВАЗ перевернулся и протаранил дорожный знак после ДТП. Видео

3 апреля 2023, 13:16
Фото: ГИБДД

В Тюмени «Лада» перевернулась после аварии с внедорожником. Видео

Автомобили ВАЗ 2109 и «Нива» столкнулись на перекрестке улиц Сосьвинской и Чайковского в Тюмени. По предварительным данным ГИБДД, «девятка» не пропустила внедорожник, выезжая на главную дорогу. От удара ВАЗ перевернулся.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД
«За рулем ВАЗ 2109 находился 16-летний подросток, он ехал вместе с другом. Права управления транспортом не имеет. Ключи от авто взял в отсутствии отца. Предварительно, подросток находился в состоянии опьянения, показания алкотестера 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Молодые люди направлялись в магазин. В ДТП пострадали 2 человека: 16-летний пассажир ВАЗ и 36-летний мужчина из внедорожника.

Ранее «Наш город» сообщал, что 3 апреля большие пробки наблюдаются на 50 лет ВЛКСМ и Щербакова.

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