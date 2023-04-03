В Тюмени ВАЗ перевернулся и протаранил дорожный знак после ДТП. Видео

В Тюмени «Лада» перевернулась после аварии с внедорожником. Видео

Автомобили ВАЗ 2109 и «Нива» столкнулись на перекрестке улиц Сосьвинской и Чайковского в Тюмени. По предварительным данным ГИБДД, «девятка» не пропустила внедорожник, выезжая на главную дорогу. От удара ВАЗ перевернулся.

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