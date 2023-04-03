В Тюмени ВАЗ перевернулся и протаранил дорожный знак после ДТП. Видео

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
«За рулем ВАЗ 2109 находился 16-летний подросток, он ехал вместе с другом. Права управления транспортом не имеет. Ключи от авто взял в отсутствии отца. Предварительно, подросток находился в состоянии опьянения, показания алкотестера 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Молодые люди направлялись в магазин. В ДТП пострадали 2 человека: 16-летний пассажир ВАЗ и 36-летний мужчина из внедорожника.
Ранее «Наш город» сообщал, что 3 апреля большие пробки наблюдаются на 50 лет ВЛКСМ и Щербакова.