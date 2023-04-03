В Тюмени проведут митинг «За изгнание бесов»

Кухаруку общественник сообщает, что митинг пройдет на «Площади Единства и Согласия». Предположительно, в митинге примут участие около 200 человек. Рябцев сообщает, что участники мероприятия придут с плакатами и транспарантами, а также будут собирать подписи на месте проведения митинга.