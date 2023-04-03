В Тюмени проведут митинг «За изгнание бесов»

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Кухаруку общественник сообщает, что митинг пройдет на «Площади Единства и Согласия». Предположительно, в митинге примут участие около 200 человек. Рябцев сообщает, что участники мероприятия придут с плакатами и транспарантами, а также будут собирать подписи на месте проведения митинга.
По уведомлению Кухарук должен согласовать митинг против себя, который запланирован на 16 апреля 2023 года с 14 до 16 часов.
«Обеспечение общественного порядка гарантируем. Формы и метода обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинской помощи — инструктирование участников публичного мероприятия», — пишет Рябцев.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский общественник Юрий Рябцев подал в суд исковое заявление в отношении администрации города и оперативного штаба из-за отказа в проведении митинга «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг».