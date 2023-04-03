В Тюмени однокомнатные квартиры продают уже по 10 млн рублей. Скрин

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Большинство объектов недвижимости от 46 до 90 квадратных метров. 15 из них находятся в самом центре Тюмени. В элитном доме на улице Щербакова, 2, продаётся однокомнатная квартира за 24 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что самая дорогая «однушка» продаётся в ЖК «Вознесенский» за 12,6 млн рублей. Это почти 302 тысячи за «квадрат». В декабре она стоила 8,8 млн. Ремонт новому собственнику придётся делать самостоятельно.