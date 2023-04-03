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В Тюмени однокомнатные квартиры продают уже по 10 млн рублей. Скрин

3 апреля 2023, 12:50
Фото: 1MI

Однокомнатные квартиры за 10 млн находятся в квартале «Европейский» в Тюмени

В областной столице всё больше предложений однокомнатных квартир за 10 млн рублей. По данным сайта «Авито», их продают в квартале «Европейский» (улица Муравленко), в доме на Николая Машарова, в жилом районе «Речной порт» и на Первомайской.
Фото: Скрин "Авито"

Большинство объектов недвижимости от 46 до 90 квадратных метров. 15 из них находятся в самом центре Тюмени. В элитном доме на улице Щербакова, 2, продаётся однокомнатная квартира за 24 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что самая дорогая «однушка» продаётся в ЖК «Вознесенский» за 12,6 млн рублей. Это почти 302 тысячи за «квадрат». В декабре она стоила 8,8 млн. Ремонт новому собственнику придётся делать самостоятельно.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Водители#Экономика#Покупка-продажа#Бизнес#Строительный бизнес
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