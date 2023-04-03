В Тюмени однокомнатные квартиры продают уже по 10 млн рублей. Скрин

Однокомнатные квартиры за 10 млн находятся в квартале «Европейский» в Тюмени

В областной столице всё больше предложений однокомнатных квартир за 10 млн рублей. По данным сайта «Авито», их продают в квартале «Европейский» (улица Муравленко), в доме на Николая Машарова, в жилом районе «Речной порт» и на Первомайской.