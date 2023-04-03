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В Тюмени на 50 лет ВЛКСМ и Щербакова серьезные пробки из-за ДТП

3 апреля 2023, 13:06
Фото: 1MI

Из-за двух аварий в Тюмени серьезные пробки на 50 лет ВЛКСМ и Щербакова

По данным 2ГИС, 3 апреля в областной столице фиксируются серьёзные пробки на 50 лет ВЛКСМ и Щербакова. Тюменцы сообщают, что на этих улицах произошли 2 ДТП.
Фото: 2ГИС

На 17:50 пробки в городе достигли 8 баллов. На улице Щербакова они растянулись до 2,5 километров из-за аварии (при выезде из города). Стоит отметить, что на Республики после перекрытия улицы Ленина серьёзных заторов пока не наблюдается.

На объездной дороге небольшие пробки при выезде из города. В вечерний час пик в Тюмени фиксируется только 4 дорожных происшествия.

Ранее «Наш город» отмечал, что 31 марта из-за двух аварий на объездной возникла пробка в 4 километра.

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