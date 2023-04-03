В Тюмени на 50 лет ВЛКСМ и Щербакова серьезные пробки из-за ДТП

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
На 17:50 пробки в городе достигли 8 баллов. На улице Щербакова они растянулись до 2,5 километров из-за аварии (при выезде из города). Стоит отметить, что на Республики после перекрытия улицы Ленина серьёзных заторов пока не наблюдается.
На объездной дороге небольшие пробки при выезде из города. В вечерний час пик в Тюмени фиксируется только 4 дорожных происшествия.
Ранее «Наш город» отмечал, что 31 марта из-за двух аварий на объездной возникла пробка в 4 километра.