В Тюмени на 50 лет ВЛКСМ и Щербакова серьезные пробки из-за ДТП

На 17:50 пробки в городе достигли 8 баллов. На улице Щербакова они растянулись до 2,5 километров из-за аварии (при выезде из города). Стоит отметить, что на Республики после перекрытия улицы Ленина серьёзных заторов пока не наблюдается.