В центре Тюмени на пешеходной улице Дзержинского откроют новый ресторан

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Пока для тюменцев открыто бронирование столиков, официально ресторан заработает 8 апреля. Отмечается, что в меню будет сделан акцент на рыбе, морепродуктах и мясных блюдах.
В Тюмени сеть ВИП-RESTAURANTS имеет пять заведений, четыре из них находятся в центре города.
«Наш город» сообщал, что 15 апреля в областной столице откроются летние веранды кафе и ресторанов. Прием заявок продлится до 15 сентября, в прошлом сезоне были открыты порядка 90 площадок