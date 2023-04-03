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В центре Тюмени на пешеходной улице Дзержинского откроют новый ресторан

3 апреля 2023, 11:55
Фото: 1MI

Большая сеть открывает новый ресторан на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени

В областной столице сеть ВИП-RESTAURANTS открывает пятый ресторан. Он называется «Арбат», заведение расположено на пешеходной улице Дзержинского, отмечается в официальном паблике в ВК «Сеть ВИП-RESTAURANTS».

Пока для тюменцев открыто бронирование столиков, официально ресторан заработает 8 апреля. Отмечается, что в меню будет сделан акцент на рыбе, морепродуктах и мясных блюдах.

В Тюмени сеть ВИП-RESTAURANTS имеет пять заведений, четыре из них находятся в центре города.

«Наш город» сообщал, что 15 апреля в областной столице откроются летние веранды кафе и ресторанов. Прием заявок продлится до 15 сентября, в прошлом сезоне были открыты порядка 90 площадок

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