Тюменцы стали больше тратить на продукты, 1,7 тысячи бойцов в армию, неудачный пранк

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Расходы тюменцев на продукты питания за 2022 год выросли на 600 млн рублей.
Затраты на покупку непродовольственных товаров составили 20 миллиардов 130 миллионов рублей, что на 160 миллионов рублей больше, чем в январе прошлого года.
Оборот розницы составил 39 млрд рублей и снизился на 3,3%. Что касается сферы платных услуг, то в январе 2023 года населению было оказано услуг на 12,8 миллиардов рублей, что составило 102,2% к соответствующему периоду предыдущего года.
В армию от Тюменской области призовут 1,7 тысячи бойцов.
1 апреля в Тюменской области начался весенний призыв. Известно, что сейчас работают 27 призывных комиссий. В правительстве региона «Нашему городу» сообщили, что призывников начнут отправлять в войска уже после 20 апреля.
«Но это будет непросто. Для этого кандидату понадобится очень серьезно подготовиться, как физически, так и психологически. Туда берут только особенно отличившихся старанием и упорством. Однако, оно того стоит», — рассказал «Нашему городу» тюменец, служивший в «Президентском полку».
«Мы приняли неудачное решение»: пранк в тюменской школе вышел из-под контроля.
Родители учеников школы № 65 в субботу увидели новость о массовой драке среди учеников в соцсетях. Сообщение стало поводом для возмущения. Однако, это была неудачная шутка продюсеров телеканала «Твоя Тюмень», которые громким заголовком решили привлечь внимание к новости и пошутить в День дурака.
Сейчас из-за неудачной шутки съемки фильма приостановлены на неопределённый срок. Руководство школы запретило использовать материал, а съёмочная группа в ожидании ответа на официальный запрос в Департамент образования о выделении новой школы — площадки для съемок.
Роль наставника в картине играет Леонид Окунев, тюменский актер театра и кино, известный на всю Россию. После получения прокатного удостоверения в Минкульте картину планировали доснимать до полного метра, так как по словам авторов там много интересных сюжетных линий.