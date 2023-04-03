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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:43

Тюменцам назвали самые аварийные дни недели

3 апреля 2023, 05:41
Фото: 1MI

В Тюмени назвали самые аварийные дни недели за 2023 год

Понедельник, вторник и среда вошли в список самых аварийных дней недели за первые два месяца 2023 года. Об том сообщил на заседании городской комиссии по по обеспечению безопасности дорожного движения начальник ОГИБДД УМВД по городу Тюмени Артем Сотников.
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Тюмень

По его словам, всего за январь–февраль на дорогах Тюмени произошла 241 авария, 225 из которых по вине водителей. Травмы в дорожно-транспортных происшествия получили 310 человек.

Самыми аварийными в этом году стали перекресток Червишевский тракт — Ставропольской, пересечение улиц Щербакова — Газовиков и Бушуева — Подшибякина.

Согласно статистке ДТП за 2022 год, на территории Тюмени было выявлено 26 аварийно- опасных участков дорог (в 2021 году их было 33 — снижение на 21%), из которых 16 — перекрестки) и 10 линейных участков дорог.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени установят светофоры на пяти участках автомобильных дорог. В список вошли перекрестки Чайковского — Щербакова, Вьюжная — Подшибякина, МАОУ СОШ № 56 Тюмени, 3-й км Старого Тобольского тракта, Интернациональная, 79.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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