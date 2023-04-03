Тюменцам назвали самые аварийные дни недели

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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По его словам, всего за январь–февраль на дорогах Тюмени произошла 241 авария, 225 из которых по вине водителей. Травмы в дорожно-транспортных происшествия получили 310 человек.
Самыми аварийными в этом году стали перекресток Червишевский тракт — Ставропольской, пересечение улиц Щербакова — Газовиков и Бушуева — Подшибякина.
Согласно статистке ДТП за 2022 год, на территории Тюмени было выявлено 26 аварийно- опасных участков дорог (в 2021 году их было 33 — снижение на 21%), из которых 16 — перекрестки) и 10 линейных участков дорог.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени установят светофоры на пяти участках автомобильных дорог. В список вошли перекрестки Чайковского — Щербакова, Вьюжная — Подшибякина, МАОУ СОШ № 56 Тюмени, 3-й км Старого Тобольского тракта, Интернациональная, 79.