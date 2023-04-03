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Тюменские спасатели готовятся к паводку и пожароопасному сезону

3 апреля 2023, 11:33
Фото: 1MI

В Тюменском и Ярковском районе прошли учения. Спасатели готовятся к паводку

В Тюменском и Ярковском районе прошли учения по подготовке к пожароопасному и паводковому периодам. По данным информцентра правительства Тюменской области, были задействованы 534 человека и 221 единица спецтехники.

До 30 апреля специалистам предстоит обследовать гидротехнические сооружения.

«В Тюменской области продолжается подготовка к паводковому сезону-2023. В них были задействованы: 534 человека, 221 единица спецтехники, 3 беспилотных летательных аппарата,  9 плавсредств», - сообщает информцентр правительства региона. 

Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре 2022 года Тюмени обсудили сотрудничество России и Казахстана при использовании общих рек. Это делается для предотвращения затопления населённых пунктов.

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#Общество#Тюменцы#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#Экономика#Паводок#Паводок в Ишиме#Погода в Тюмени#Александр Мязин
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