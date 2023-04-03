Тюменские спасатели готовятся к паводку и пожароопасному сезону

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
До 30 апреля специалистам предстоит обследовать гидротехнические сооружения.
«В Тюменской области продолжается подготовка к паводковому сезону-2023. В них были задействованы: 534 человека, 221 единица спецтехники, 3 беспилотных летательных аппарата, 9 плавсредств», - сообщает информцентр правительства региона.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре 2022 года Тюмени обсудили сотрудничество России и Казахстана при использовании общих рек. Это делается для предотвращения затопления населённых пунктов.