Тюменские спасатели готовятся к паводку и пожароопасному сезону

В Тюменском и Ярковском районе прошли учения. Спасатели готовятся к паводку

В Тюменском и Ярковском районе прошли учения по подготовке к пожароопасному и паводковому периодам. По данным информцентра правительства Тюменской области, были задействованы 534 человека и 221 единица спецтехники.