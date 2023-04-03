Тюменка заявила о похищении двоих детей и вывозе их за границу. Фото

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Она полагает, что к исчезновению ребят причастен бывший муж.
«Было организовано похищение детей отцом (скрывается за границей), дело находится в Следственном комитете г. Тюмени. Известно, что 18 февраля 2023 г. дети в сопровождении Масловой Юлии Владимировны (мачеха детей) прилетели в Шереметьево. В настоящий момент местонахождение не установлено», - сообщила на своей странице в ВК Ольга Маслова.
Тюменка отмечает, что бывший муж «настраивал моих детей против меня на протяжении почти 3 лет».
30 марта «Наш город» сообщал, что бабушку из Москвы не подпускают к внучке из Тюмени. Вопрос о порядке общения с ребенком уже поднимался в Генпрокуратуре.