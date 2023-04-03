Тюменка заявила о похищении двоих детей и вывозе их за границу. Фото

Жительница Тюмени сообщила о похищении двух детей, их могли вывезти в Москву. Фото

Тюменка Ольга Маслова размещает в соцсетях ориентировки с сыновьями. Она сообщает, что двух мальчиков похитили и увезли за границу. Последний раз их видели в Москве, они прилетели в Шереметьево.

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