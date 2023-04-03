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Тюменка заявила о похищении двоих детей и вывозе их за границу. Фото

3 апреля 2023, 16:14
Фото: Скрин ВК Ольга Маслова

Жительница Тюмени сообщила о похищении двух детей, их могли вывезти в Москву. Фото

Тюменка Ольга Маслова размещает в соцсетях ориентировки с сыновьями. Она сообщает, что двух мальчиков похитили и увезли за границу. Последний раз их видели в Москве, они прилетели в Шереметьево.
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Дети
«Было организовано похищение детей отцом (скрывается за границей), дело находится в Следственном комитете г. Тюмени. Известно, что 18 февраля 2023 г. дети в сопровождении Масловой Юлии Владимировны (мачеха детей) прилетели в Шереметьево. В настоящий момент местонахождение не установлено», - сообщила на своей странице в ВК Ольга Маслова.

Тюменка отмечает, что бывший муж «настраивал моих детей против меня на протяжении почти 3 лет».

30 марта «Наш город» сообщал, что бабушку из Москвы не подпускают к внучке из Тюмени. Вопрос о порядке общения с ребенком уже поднимался в Генпрокуратуре.

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#Александр Мязин#Дети#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Безопасность#Школьники#Поиск#Поиск человека#Поиск очевидцев
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