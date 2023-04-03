Тюменка вызвала скорую помощь 35-летнему соседу, который был без сознания

Тюменка не прошла мимо соседа, который был без сознания

Тюменка обнаружила 35-летнего соседа в палисаднике без сознания. По данным пресс-службы станции скорой помощи, она сообщила об инциденте врачам, через 15 минут сюда прибыли специалисты.