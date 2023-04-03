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Тюменка вызвала скорую помощь 35-летнему соседу, который был без сознания

3 апреля 2023, 12:22
Фото: 1MI

Тюменка не прошла мимо соседа, который был без сознания

Тюменка обнаружила 35-летнего соседа в палисаднике без сознания. По данным пресс-службы станции скорой помощи, она сообщила об инциденте врачам, через 15 минут сюда прибыли специалисты.

Все произошло в прошедшие выходные.

«В 19:56 лежащий на земле мужчина был удивлен неожиданному визиту гостей в медицинской форме. Отказавшись от осмотра и оказания помощи, пациент извинился перед медиками за свое нетрезвое состояние и поблагодарил за отзывчивость: фельдшеры помогли ему подняться на ноги и дойти до дверей своего дома», - сообщает пресс-служба станции скорой помощи.

Ранее «Наш город» отмечал, что Тюменские врачи смогли выявить у маленькой девочки редкую патологию. Ребенок жаловался на частые приступы.

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