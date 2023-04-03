Тюменка вызвала скорую помощь 35-летнему соседу, который был без сознания

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Все произошло в прошедшие выходные.
«В 19:56 лежащий на земле мужчина был удивлен неожиданному визиту гостей в медицинской форме. Отказавшись от осмотра и оказания помощи, пациент извинился перед медиками за свое нетрезвое состояние и поблагодарил за отзывчивость: фельдшеры помогли ему подняться на ноги и дойти до дверей своего дома», - сообщает пресс-служба станции скорой помощи.
Ранее «Наш город» отмечал, что Тюменские врачи смогли выявить у маленькой девочки редкую патологию. Ребенок жаловался на частые приступы.