Тюменец чуть не убил друга топором из-за ревности

59-летний тюменец чуть не зарубил знакомого топором

По данным пресс-службы тюменских судов, вынесен приговор 59-летнему Анатолию Кузнецову. Он обвинялся в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью знакомому (он использовал топор).

Сюжет Суд