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Тюменец чуть не убил друга топором из-за ревности

3 апреля 2023, 12:08
Фото: 1MI

59-летний тюменец чуть не зарубил знакомого топором

По данным пресс-службы тюменских судов, вынесен приговор 59-летнему Анатолию Кузнецову. Он обвинялся в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью знакомому (он использовал топор).
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Суд
«10 сентября 2022 года, мужчина, находясь у себя дома распивал спиртные напитки совместно со знакомыми. Позже между Кузнецовым и гражданином К. произошел словесный конфликт. Анатолий разозлившись на собутыльника и не контролируя свои эмоции нанес последнему два удара топором по ребрам», - отмечает пресс-служба тюменских судов.

Мужчину госпитализировали в больницу. На суде обвиняемый полностью признал вину, Кузнецову назначено 2,5 года условно.

Ранее «Наш город» отмечал, что власти Тюменской области объявили награду за информацию о виновниках ландшафтных пожаров.

#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Работа#Суд#Полиция#УМВД России по Тюменской области#Безопасность#Александр Мязин
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