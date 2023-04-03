Тюменец чуть не убил друга топором из-за ревности

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
«10 сентября 2022 года, мужчина, находясь у себя дома распивал спиртные напитки совместно со знакомыми. Позже между Кузнецовым и гражданином К. произошел словесный конфликт. Анатолий разозлившись на собутыльника и не контролируя свои эмоции нанес последнему два удара топором по ребрам», - отмечает пресс-служба тюменских судов.
Мужчину госпитализировали в больницу. На суде обвиняемый полностью признал вину, Кузнецову назначено 2,5 года условно.
Ранее «Наш город» отмечал, что власти Тюменской области объявили награду за информацию о виновниках ландшафтных пожаров.