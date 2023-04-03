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Теплая погода: в Тюмени начался ямочный ремонт дорог. Фото

3 апреля 2023, 10:13
Фото: Администрация Тюмени

Из-за теплой погоды в Тюмени уже начинают ремонтировать дороги. Фото

В областной столице начинают ремонтировать дороги. 3 апреля в Тюмени заработал асфальтовый завод. По данным администрации областной столицы, ремонт начался раньше положенного срока из-за того, что в городе установилась теплая и сухая погода.
Сюжет
Тюмень

Первая партия асфальта «разъехалась» по нескольким тюменским адресам. До конца дня работы будут проведены на 54 участках в Тюмени.

«Специалистами Дирекции автомобильных дорог и мостов города Тюмени было проведено обследование дорог, определены первоочередные объекты, подлежащие ремонту», - сообщает администрация Тюмени.

На данный момент дорожники проводят ямочный ремонт на проезжей части площадью 334 кв. метра.

Ранее «Наш город» сообщал, что глава тюменской администрации пообещал установить светофоры на 5 аварийных участках.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Дороги#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени#Тюмень#Александр Мязин
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