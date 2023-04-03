Теплая погода: в Тюмени начался ямочный ремонт дорог. Фото

Из-за теплой погоды в Тюмени уже начинают ремонтировать дороги. Фото

В областной столице начинают ремонтировать дороги. 3 апреля в Тюмени заработал асфальтовый завод. По данным администрации областной столицы, ремонт начался раньше положенного срока из-за того, что в городе установилась теплая и сухая погода.

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