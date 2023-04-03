Теплая погода: в Тюмени начался ямочный ремонт дорог. Фото

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Первая партия асфальта «разъехалась» по нескольким тюменским адресам. До конца дня работы будут проведены на 54 участках в Тюмени.
«Специалистами Дирекции автомобильных дорог и мостов города Тюмени было проведено обследование дорог, определены первоочередные объекты, подлежащие ремонту», - сообщает администрация Тюмени.
На данный момент дорожники проводят ямочный ремонт на проезжей части площадью 334 кв. метра.
Ранее «Наш город» сообщал, что глава тюменской администрации пообещал установить светофоры на 5 аварийных участках.