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С ростом Тюмени увеличивается и число проблем в городе

3 апреля 2023, 17:55
Фото: 1MI

Проблемы Тюмени увеличиваются каждый год

В паблике «ЧС Тюмень» горожане обсуждают дальнейшее расширение областной столицы. Вместе с количеством жителей Тюмени растёт и общее число проблем. Госучреждения, больницы, дороги не справляются.
«Инфраструктура начинает хромать, очереди в гос.учереждения растут, эту проблему стоит тоже учесть, я не наблюдал новых больниц в новых районах, жителей часто привязывают к соседним микрорайонам», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Ещё одна проблема – пробки. Для решения следует серьезно заняться общественным транспортом. От горожан постоянно поступают жалобы на недостаток маршруток №64, 88, 24 и других автобусов. 

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени однокомнатные квартиры продают уже по 10 млн рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Дороги#Водители#Жалобы
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