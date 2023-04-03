С ростом Тюмени увеличивается и число проблем в городе

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
«Инфраструктура начинает хромать, очереди в гос.учереждения растут, эту проблему стоит тоже учесть, я не наблюдал новых больниц в новых районах, жителей часто привязывают к соседним микрорайонам», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Ещё одна проблема – пробки. Для решения следует серьезно заняться общественным транспортом. От горожан постоянно поступают жалобы на недостаток маршруток №64, 88, 24 и других автобусов.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени однокомнатные квартиры продают уже по 10 млн рублей.