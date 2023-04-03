«По лбу щёлк»: в тюменском сквере ветки падают на голову детям в колясках

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
«Ветки деревьев падают в детские коляски. Существует непосредственная угроза для жизни и здоровья людей, в том числе грудных детей в колясках», — рассказала «Нашему городу» женщина.
Однако пока никто серьезно не пострадал.
В соответствии с постановлением об утверждении порядка содержания зеленых насаждений на территории Тюмени, омолаживающая обрезка деревьев выполняется в любом возрасте у быстрорастущих видов, в число которых входит тополь. Обрезка производится с октября по апрель.
«Однако всю зиму и осенью никто тут ничего не убирал, хотя было очевидно, что весной все повалится на людей», — негодуют местные жители.
В том же документа администрации указано, что тополь бальзамический обрезают после листопада — скелетные ветки срезают на расстоянии не менее 15 — 20 см от начала ветвления.
Сейчас, чтобы добиться обрезки, жителям необходимо обратиться в управу Ленинского округа, чтобы специалистам выехали на место и обрезали деревья.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на варварскую обрезку зеленых насаждений у детского сада № 178, улицах Ставропольская, 1б, и Самарцева, 34а, пожаловались местные жители.