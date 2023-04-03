«По лбу щёлк»: в тюменском сквере ветки падают на голову детям в колясках

В тюменском сквере ветви тополя падают детям в коляски

Тюменка пожаловалась на обрезку деревьев в сквере 30-летия Победы. Во время прогулки с коляской, на ребенка упала ветка тополя. Причем этот случай не единичный. Местные жители бьют тревогу — сейчас деревья угрожают всем, кто прогуливается по скверу.

Сюжет Дети