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«По лбу щёлк»: в тюменском сквере ветки падают на голову детям в колясках

3 апреля 2023, 09:26
Фото: 1MI

В тюменском сквере ветви тополя падают детям в коляски

Тюменка пожаловалась на обрезку деревьев в сквере 30-летия Победы. Во время прогулки с коляской, на ребенка упала ветка тополя. Причем этот случай не единичный. Местные жители бьют тревогу — сейчас деревья угрожают всем, кто прогуливается по скверу.
Сюжет
Дети
«Ветки деревьев падают в детские коляски. Существует непосредственная угроза для жизни и здоровья людей, в том числе грудных детей в колясках», — рассказала «Нашему городу» женщина.

Однако пока никто серьезно не пострадал.

В соответствии с постановлением об утверждении порядка содержания зеленых насаждений на территории Тюмени, омолаживающая обрезка деревьев выполняется в любом возрасте у быстрорастущих видов, в число которых входит тополь. Обрезка производится с октября по апрель.

«Однако всю зиму и осенью никто тут ничего не убирал, хотя было очевидно, что весной все повалится на людей», — негодуют местные жители.

В том же документа администрации указано, что тополь бальзамический обрезают после листопада — скелетные ветки срезают на расстоянии не менее 15 — 20 см от начала ветвления.

Сейчас, чтобы добиться обрезки, жителям необходимо обратиться в управу Ленинского округа, чтобы специалистам выехали на место и обрезали деревья.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что на варварскую обрезку зеленых насаждений у детского сада № 178, улицах Ставропольская, 1б, и Самарцева, 34а, пожаловались местные жители.

#Алиса Вернер#Деревья#Поваленные деревья#Обрезка#Тополиный пух#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Дети#Тюмень#Тюменская область
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