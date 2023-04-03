«Мы приняли неудачное решение»: пранк в тюменской школе вышел из-под контроля

В Тюмени приостановили съемки фильма про школьников из-за неудачной шутки 1 апреля

Родители учеников школы № 65 в субботу увидели новость о массовой драке среди учеников в соцсетях. Сообщение стало поводом для возмущения. Однако, это была неудачная шутка продюсеров телеканала «Твоя Тюмень», которые громким заголовком решили привлечь внимание к новости и пошутить в День дурака.

Сюжет Драка