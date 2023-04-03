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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

«Мы приняли неудачное решение»: пранк в тюменской школе вышел из-под контроля

3 апреля 2023, 06:31
Фото: 1MI

В Тюмени приостановили съемки фильма про школьников из-за неудачной шутки 1 апреля

Родители учеников школы № 65 в субботу увидели новость о массовой драке среди учеников в соцсетях. Сообщение стало поводом для возмущения. Однако, это была неудачная шутка продюсеров телеканала «Твоя Тюмень», которые громким заголовком решили привлечь внимание к новости и пошутить в День дурака.
Сюжет
Драка

Сейчас из-за неудачной шутки съемки фильма приостановлены на неопределённый срок. Руководство школы запретило использовать материал, а съёмочная группа в ожидании ответа на официальный запрос в Департамент образования о выделении новой школы — площадки для съемок.

«Мы готовим эту короткометражку в рамках года наставничества, это добрый фильм о мальчике и его отце. По сюжету между ними конфликт, а наставник этот конфликт разрешает. Одна из сцен, действительно, про драку в школе. У нас была устная договорённость со школой, мы провели съемку. Но после этого скандала нам придется переснимать материал, так как школа запретила использовать все отснятое», — рассказал изданию «Наш город» Максим Габула, директор Кинокомпании «Пушка».

 

Фото: Телеграм-канал "Джокер из медиа Тюмень"

Роль наставника в картине играет Леонид Окунев, тюменский актер театра и кино, известный на всю Россию. После получения прокатного удостоверения в Минкульте картину планировали доснимать до полного метра, так как по словам авторов там много интересных сюжетных линий.

«Мы не выкладывали никаких постов в соцсети 1 апреля, в этом можно убедиться, если посмотреть ленту паблика телеканала в ВК», — прокомментировал ситуацию «Нашему городу» директор по PR «Сибинформбюро» Тимур Шквал.

Добавим, что директор школы № 65 регулярно фигурирует в списке богатых людей Тюменской области и всегда поддерживает творческие акции в стенах учебного заведения для улучшения имиджа. Но в этот раз что-то пошло не так.

#Елена Литвиненко#Школа#Драка#Массовая драка#Съемки#Кино#Авторское кино#Тюменцы#Новости тюмени
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