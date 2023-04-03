Итоги недели: отмена КРТ на Лесобазе, установка светофоров, сезон проката самокатов

Жители Лесобазы отмечают, что на встрече с представителями администрации, большинство из проголосовавших против КРТ были владельцы частных жилых домов и гаражей. Между тем, большая часть живущих в многоквартирных домах как раз проголосовала за реновацию. Те, кто против, по словам тюменцев, не живут в этом районе, и они не знают обо всех проблемах.