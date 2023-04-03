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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Итоги недели: отмена КРТ на Лесобазе, установка светофоров, сезон проката самокатов

3 апреля 2023, 03:52
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени открыт сезон проката самокатов

За прошедшую неделю в Тюменской области произошло несколько значимых событий. Среди них: отмена реализации программы комплексного развития территории в районе Лесобаза, решение об установке светофоров на аварийных участках в городе и открытие сезона кикшеринга.
Сюжет
Тюмень
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На Судостроителей отменили КРТ

Жители тюменской Лесобазы остались недовольны решением городских властей не проводить реновацию в их районе. По словам жителей домов, на улице Судостроителей (№25, 27, 29, 31) КРТ было их единственным шансом переехать и улучшить жилищные условия.

Несмотря на то, что данные дома не признаны аварийными — жить там практически невозможно. В домах рушится абсолютно все — от окон до потолков, также в домах из-за сырости завелась плесень.

Жители Лесобазы отмечают, что на встрече с представителями администрации, большинство из проголосовавших против КРТ были владельцы частных жилых домов и гаражей. Между тем, большая часть живущих в многоквартирных домах как раз проголосовала за реновацию. Те, кто против, по словам тюменцев, не живут в этом районе, и они не знают обо всех проблемах.

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Городская администрация отреагировала на жалобы жителей

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук принял решение об установке светофоров на пяти аварийных участках дорог в городе. В их число вошел опасный перекресток улиц Чайковского и Щербакова.

21 февраля здесь сбили 12-летнюю девочку. Из-за аварии ребенок получил серьезную травму головы, перелом таза, впал в кому. В настоящее время школьница до сих пор находится в больнице — улучшения состояния здоровья имеются, но они незначительые.

Также светофор появится и на другом аварийном участке — пересечении улиц Вьюжной и Подшибякина, где на минувшей неделе была изменена схема движения, что сразу вызвало несколько аварий.

Также светофоры установят на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Интернациональной в районе дома № 79 (светофор вызывного действия); на нерегулируемом пешеходном переходе в районе МАОУ СОШ № 56 Тюмени (светофор вызывного действия); на ул. 3-й км Старого Тобольского тракта (поворот на ООО «Хлебокомбинат Абсолют»).

В Тюмени стартовал сезон проката электросамокатов
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В Тюмени стартовал сезон проката электросамокатов

В Тюмени на этой неделе начал работать кикшеринг. Двухколесный транспорт горожане заметили еще в субботу.

В настоящее время в городе работают десять парковок для самокатов. Стоимость, по сравнению с прошлым годом, немного изменилась — старт стоит 45 рублей, 1 минута проката — 6 рублей, сутки проката — порядка 900 рублей.

 

 

#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Жалоба#ДТП#Авария#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#КРТ#Снос домов#Автомобилисты#Светофоры
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