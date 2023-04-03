Итоги недели: отмена КРТ на Лесобазе, установка светофоров, сезон проката самокатов

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Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 04:24
На Судостроителей отменили КРТ
Жители тюменской Лесобазы остались недовольны решением городских властей не проводить реновацию в их районе. По словам жителей домов, на улице Судостроителей (№25, 27, 29, 31) КРТ было их единственным шансом переехать и улучшить жилищные условия.
Несмотря на то, что данные дома не признаны аварийными — жить там практически невозможно. В домах рушится абсолютно все — от окон до потолков, также в домах из-за сырости завелась плесень.
Жители Лесобазы отмечают, что на встрече с представителями администрации, большинство из проголосовавших против КРТ были владельцы частных жилых домов и гаражей. Между тем, большая часть живущих в многоквартирных домах как раз проголосовала за реновацию. Те, кто против, по словам тюменцев, не живут в этом районе, и они не знают обо всех проблемах.
Городская администрация отреагировала на жалобы жителей
Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук принял решение об установке светофоров на пяти аварийных участках дорог в городе. В их число вошел опасный перекресток улиц Чайковского и Щербакова.
21 февраля здесь сбили 12-летнюю девочку. Из-за аварии ребенок получил серьезную травму головы, перелом таза, впал в кому. В настоящее время школьница до сих пор находится в больнице — улучшения состояния здоровья имеются, но они незначительые.
Также светофор появится и на другом аварийном участке — пересечении улиц Вьюжной и Подшибякина, где на минувшей неделе была изменена схема движения, что сразу вызвало несколько аварий.
Также светофоры установят на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Интернациональной в районе дома № 79 (светофор вызывного действия); на нерегулируемом пешеходном переходе в районе МАОУ СОШ № 56 Тюмени (светофор вызывного действия); на ул. 3-й км Старого Тобольского тракта (поворот на ООО «Хлебокомбинат Абсолют»).
В Тюмени стартовал сезон проката электросамокатов
В Тюмени на этой неделе начал работать кикшеринг. Двухколесный транспорт горожане заметили еще в субботу.
В настоящее время в городе работают десять парковок для самокатов. Стоимость, по сравнению с прошлым годом, немного изменилась — старт стоит 45 рублей, 1 минута проката — 6 рублей, сутки проката — порядка 900 рублей.