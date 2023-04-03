Губернатор назвал число тюменцев, которых призовут в армию весной

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В правительстве региона «Нашему городу» сообщили, что призывников начнут отправлять в войска уже после 20 апреля. Из общего числа призывников 15 человек попадут в «Президентский полк».
«Но это будет непросто. Для этого кандидату понадобится очень серьезно подготовиться, как физически, так и психологически. Туда берут только особенно отличившихся старанием и упорством. Однако, оно того стоит», — рассказал «Нашему городу» тюменец, служивший в «Президентском полку».
Если у жителей региона будут вопросы, касающиеся весеннего призыва, то их можно задать по телефонам: 79-19-23 и 64-76-24.
В правительстве подчеркивают, что военнослужащие, направленные к местам прохождения службы по призыву, к участию в специальной военной операции не привлекаются.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что призванные на военные сборы жители Тюменской области приступили к прохождению общественно-государственной, огневой, тактической и военно-медицинской подготовке на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.