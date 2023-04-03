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Published Сегодня, 08:20

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Губернатор назвал число тюменцев, которых призовут в армию весной

3 апреля 2023, 08:20
Фото: 1MI

Ряды Вооруженных сил РФ до 15 июля 2023 года пополнят 1700 мужчин Тюменской области

1 апреля в Тюменской области начался весенний призыв. Известно, что сейчас работают 27 призывных комиссий, через которые пройдут более 10 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Комиссию по призыву возглавляет губернатор области Александр Моор.
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Служба

В правительстве региона «Нашему городу» сообщили, что призывников начнут отправлять в войска уже после 20 апреля. Из общего числа призывников 15 человек попадут в «Президентский полк».

«Но это будет непросто. Для этого кандидату понадобится очень серьезно подготовиться, как физически, так и психологически. Туда берут только особенно отличившихся старанием и упорством. Однако, оно того стоит», — рассказал «Нашему городу» тюменец, служивший в «Президентском полку».

Если у жителей региона будут вопросы, касающиеся весеннего призыва, то их можно задать по телефонам: 79-19-23 и 64-76-24.

В правительстве подчеркивают, что военнослужащие, направленные к местам прохождения службы по призыву, к участию в специальной военной операции не привлекаются.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что призванные на военные сборы жители Тюменской области приступили к прохождению общественно-государственной, огневой, тактической и военно-медицинской подготовке на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

#Служба#Алиса Вернер#Призыв#Военный призыв#Призывники#Армия#Дискредитация ВС РФ#Моор#Александр Моор#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюменская область
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