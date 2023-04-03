Губернатор назвал число тюменцев, которых призовут в армию весной

Ряды Вооруженных сил РФ до 15 июля 2023 года пополнят 1700 мужчин Тюменской области

1 апреля в Тюменской области начался весенний призыв. Известно, что сейчас работают 27 призывных комиссий, через которые пройдут более 10 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Комиссию по призыву возглавляет губернатор области Александр Моор.

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