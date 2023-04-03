Энергетики в 3 раза увеличили время очного приема клиентов в Тюмени

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Это существенно повысит комфорт клиентов при выборе времени посещения.
Отметим, ранее очный прием осуществлялся только по рабочим дням с 08:00 до 17:00, а в период активных ковидных ограничений был сокращен до трех дней в неделю с 09:00 до 16:00.
Центр обслуживания клиентов «Россети Тюмень» располагается в Тюмени на ул. Даудельная, д. 44. Основное направление деятельности ЦОК — прием от физических и юридических лиц заявок на подключение к электрическим сетям. Клиенты могут обратиться к специалистам за технологическим присоединением «под ключ», а также если им необходимо переоформить документы, проконсультироваться по установке или замене приборов учета, получить согласование на проведение работ в охранной зоне ЛЭП.