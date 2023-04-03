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Энергетики в 3 раза увеличили время очного приема клиентов в Тюмени

3 апреля 2023, 13:34
Фото: 1MI
С начала апреля 2023 года «Россети Тюмень» почти в три раза увеличили время очного приема потребителей в Центре обслуживания клиентов (ЦОК) — с 21 до 59 часов в неделю. Теперь ЦОК работает по новому графику: без перерывов с 08:00 до 19:00 часов в будние дни и с 09:00 до 13:00 часов по субботам.

Это существенно повысит комфорт клиентов при выборе времени посещения.

Отметим, ранее очный прием осуществлялся только по рабочим дням с 08:00 до 17:00, а в период активных ковидных ограничений был сокращен до трех дней в неделю с 09:00 до 16:00.

Центр обслуживания клиентов «Россети Тюмень» располагается в Тюмени на ул. Даудельная, д. 44. Основное направление деятельности ЦОК — прием от физических и юридических лиц заявок на подключение к электрическим сетям. Клиенты могут обратиться к специалистам за технологическим присоединением «под ключ», а также если им необходимо переоформить документы, проконсультироваться по установке или замене приборов учета, получить согласование на проведение работ в охранной зоне ЛЭП.

#Россети#Россети Тюмень#Алиса Вернер
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