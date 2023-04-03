Диетолог Волынкина назвала самые главные для человека витамины

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Такого мнения придерживается диетолог и спортивных психолог Мария Волынкина. О пользе этого и ряда других микроэлементов специалист поделилась в беседе с NEWS.ru. Она пояснила, что витамин D взаимодействует со многими генами, регулирует работу иммунитета и предотвращает воспалительные процессы.
Специалист рассказала и о пользе витамина А, представляющего важность для ряда метаболических процессов. Данный элемент также поддерживает иммунитет, положительно влияет на глаза и репродуктивную систему.
К самым важным витаминам, по словам Волынкиной, относится витамин К2. Обычно его принимают с небольшим количеством жира – так он лучше усваивается. Витамин К2 способствует усвоению кальция и хорошей свертываемости крови.
Для иммунной системы необходим и витамин С, который к тому же обладает антиоксидантными свойствами.
Ранее эксперт по правильному питанию Мария Волынкина напомнила о пользе употребления витаминных комплексов. В первую очередь специалист обратила внимание на удобство их применения и напомнила об опасности злоупотребления такими препаратами. Основным негативным последствием этого является возможное развитие аллергических реакций.