Диетолог Волынкина назвала самые главные для человека витамины

Такого мнения придерживается диетолог и спортивных психолог Мария Волынкина. О пользе этого и ряда других микроэлементов специалист поделилась в беседе с NEWS.ru. Она пояснила, что витамин D взаимодействует со многими генами, регулирует работу иммунитета и предотвращает воспалительные процессы.