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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Диетолог Волынкина назвала самые главные для человека витамины

3 апреля 2023, 13:10
Витамины и минералы являются необходимыми микроэлементами, которые обеспечивают нормальное функционирование организма. Среди многообразия микроэлементов самым главным является витамин D.

Такого мнения придерживается диетолог и спортивных психолог Мария Волынкина. О пользе этого и ряда других микроэлементов специалист поделилась в беседе с NEWS.ru. Она пояснила, что витамин D взаимодействует со многими генами, регулирует работу иммунитета и предотвращает воспалительные процессы.

Специалист рассказала и о пользе витамина А, представляющего важность для ряда метаболических процессов. Данный элемент также поддерживает иммунитет, положительно влияет на глаза и репродуктивную систему.

К самым важным витаминам, по словам Волынкиной, относится витамин К2. Обычно его принимают с небольшим количеством жира – так он лучше усваивается. Витамин К2 способствует усвоению кальция и хорошей свертываемости крови.

Для иммунной системы необходим и витамин С, который к тому же обладает антиоксидантными свойствами.

Ранее эксперт по правильному питанию Мария Волынкина напомнила о пользе употребления витаминных комплексов. В первую очередь специалист обратила внимание на удобство их применения и напомнила об опасности злоупотребления такими препаратами. Основным негативным последствием этого является возможное развитие аллергических реакций.

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