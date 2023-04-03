Буцаев: РЭО познакомил школьников с главными принципами обращения с ТКО

В связи с этим гендиректор РЭО призвал подрастающее поколение чаще задумываться над подобными вопросами, дабы со временем найти свою жизненную цель, обрести уверенность и силы для ее осуществления — а значит, построить для себя интересную и качественную жизнь, а для нашей планеты — чистое и красивое будущее. Буцаев предположил, что среди сегодняшних участников «Разговоров о важном» имеются будущие талантливые экологи, которые сумеют уберечь нашу Землю от катастрофы. Обращаясь к ним, Денис Буцаев рассказал, что в РЭО всегда с радостью поддерживают полезные для юных жителей России акции, конкурсы, образовательные курсы, а сам он с радостью будет ждать пополнения в дружной команде Российского экологического оператора.