Буцаев: РЭО познакомил школьников с главными принципами обращения с ТКО

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
В своем видеообращении к учащимся гендиректор РЭО Денис Буцаев сказал, что ответственное отношение к природе и ее ресурсам играет столь важную роль в первую очередь потому, что планета представляет собой один общий дом для всех людей. «Все, что есть на Земле, как еда в холодильнике, когда-нибудь заканчивается. Заканчивается место, исчезает лес, страдают рыбы в океане. Но это можно остановить», — подчеркнул Буцаев. Об этом пишет gorod55.ru.
В связи с этим гендиректор РЭО призвал подрастающее поколение чаще задумываться над подобными вопросами, дабы со временем найти свою жизненную цель, обрести уверенность и силы для ее осуществления — а значит, построить для себя интересную и качественную жизнь, а для нашей планеты — чистое и красивое будущее. Буцаев предположил, что среди сегодняшних участников «Разговоров о важном» имеются будущие талантливые экологи, которые сумеют уберечь нашу Землю от катастрофы. Обращаясь к ним, Денис Буцаев рассказал, что в РЭО всегда с радостью поддерживают полезные для юных жителей России акции, конкурсы, образовательные курсы, а сам он с радостью будет ждать пополнения в дружной команде Российского экологического оператора.
Занятия на тему переработки отходов и экологии 3 апреля проводились в 1 — 11 классах во всех школах Российской Федерации, а также в учреждениях среднего профессионального образования. В среднем уроки продолжались по 30 минут. Учащиеся выполняли интерактивные задания по утилизации отходов, а также ознакомились с информацией о работе отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, об экологических акциях и раздельном сборе отходов в России.
По словам Дениса Буцаева, более 80% отходов в стране оказываются захороненными на полигонах и только каждый второй килограмм мусора проходит сортировку. В РЭО поставили цель выйти на уровень 100% сортировки бытовых отходов к 2030 году, а объемы захоронения уменьшить вдвое. Также ожидается, что к 2030 году в РФ построят или обновят 868 мусороперерабатывающих заводов. В последние четыре года в стране открыли уже 211 соответствующих предприятий.
С 2021 года РЭО совместно с ФГБОУ ДО ФЦДО осуществляет проект «Экоход», задача которого — создание в России культуры обращения с отходами. В данном проекте уже участвуют более 200 тысяч человек (учащиеся, педагоги, представители образовательных организаций из 77 субъектов РФ). Для педагогов РЭО разработал особый образовательный цикл «Зеленая школа», цель которого заключается в повышении уровня профессиональных компетенций и навыков среди педагогов, вовлеченных в деятельность экологической направленности в части реформы ТКО.